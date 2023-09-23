السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مشيخة الطرق الصوفية تعلن تأييدها لترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة

الدكتور عبدالهادي
الدكتور عبدالهادي القصبي

أعلنت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة مقبلة. جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور علي جمعة، رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبوهاشم، رئيس القطاع الصوفي وبحضور مشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفي بجمهورية مصر العربية. صرح بذلك أحمد قنديل، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

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وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، في بيان له، اليوم السبت، أن الجمعية العمومية أعلنت عن تأييدها لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي تعبيرًا عن الجهود التي بذلها الرئيس خلال المرحلة السابقة، وتقديرًا وعرفانًا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي، أكد في تصريح له منذ قليل عقب انعقاد الجمعية، أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى عن تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفان بالجميل لرجل أخلص في مهمته.

وأرسل شيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبدالهادي القصبي برقية تأييد للرئيس السيسي جاء نصها كالتالي:

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