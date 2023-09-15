"العالمى للطرق الصوفية" يثمن استجابة الدول الإسلامية لاستغاثة ليبيا والمغرب

تقدم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية بخالص التعازي لأسر ضحايا إعصار ليبيا وزلزال المغرب، سائلًا الله عز وجل سرعة شفاء المصابين وعودة المفقودين والمهجرين.

وطالب الاتحاد العالمي للطرق الصوفية جميع أبناء الطرق الصوفية في البلدين المنكوبين وما حولهما بتقديم كل أشكال الدعم المتاحة لنجدة المنكوبين.

وثمن الاتحاد قيام بعض الدول الإسلامية بسرعة الاستجابة بتقديم العون والمساعدة لليبيا والمغرب، كعلامة على التضامن الإسلامي وقوة تلاحم الأمة الإسلامية.

كما طالب بأن تعقب جهود إنقاذ المنكوبين جهود أخرى سريعة لإعادة إعمار القرى والمدن المنكوبة حتى يتسنى لأهلها العودة إليها من جديد.

صلاة الغائب على ضحايا كارثتي ليبيا والمغرب

في سياق آخر، أدى آلاف المصلين بالجامع الأزهر اليوم صلاة الغائب، ترحمًا على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة "دانيال" في ليبيا، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة، متوجهين إلى المولى عز وجل بالدعاء والتضرع أن يرحم أشقاءهم من ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم من شرور تلك الكوارث، حيث أمّ المصلين الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

كما أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، من مسجد أبوالعباس المرسي بالإسكندرية.

إعصار دانيال

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الكارثة التي حلَّت بليبيا، حيث اجتاحت سيول قوية الشوارع، وغمرت منطقة سوسة التاريخية، التابعة لإقليم قوريناء، كما غطَّى الماء أجزاء كبيرة من مدينة مصراتة، ثالث أكبر مدينة في ليبيا، والتي تقع في الساحل الغربي للبلاد، وأظهرت الفيديوهات أيضًا الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في بعض المناطق؛ ما أدى إلى توقف إنتاج النفط مؤقتًا.