وزير الأوقاف ومحافظ الإسكندرية يؤديان صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا (صور)

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا، من مسجد أبوالعباس المرسي بالإسكندرية.

ويؤدي أئمة وخطباء وزارة الأوقاف صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

وزير الأوقاف يعزى المغرب وليبيا

ووجَّه الدكتور محمد مختار جمعة، جميع الأئمة والخطباء، بإقامة صلاة الغائب غدًا بعد صلاة الجمعة، على ضحايا زلزال المغرب وضحايا إعصار ليبيا.

وقدّم وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، العزاء للأشقاء بدولتيِّ المغرب وليبيا في ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.

خطبة الجمعة

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "حال النبي صلّ الله عليه وسلم مع أهله، وذلك في إطار مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) التي أطلقتها وزارة الأوقاف حبًا في سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ووفاءً بحقه وتستمر طوال شهر سبتمبر 2023، من خلال خمس خطب متتابعة كالتالي:

1- الجمعة الأول سبتمبر تحت عنوان: "النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تحدث عن نفسه".

2- الجمعة 8 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع ربه" .

3- الجمعة 15 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أهله" .

4- الجمعة 22 سبتمبر تحت عنوان: "حال النبي (صلى الله عليه وسلم) مع أصحابه" .

5- الجمعة 29 سبتمبر تحت عنوان: "مظاهر رحمة النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمته"

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب بالإسكندرية

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب بالإسكندرية

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الغائب بالإسكندرية