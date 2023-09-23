مواطن عائد من السودان: "كنت مفتقد الأمان وأنا بعيد عن مصر" (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابا كبيرا من قبل المصريين جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت في نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين: “إنه كان عايش فترة طويلة من عمره في السودان نظرا لجنسية والدته، إلا أنه عاد من السودان منذ قرابة شهرين، وبمجرد عودته لمصر وجد تطورا كبيرا على كافة المستويات”، لافتا إلى أن الملحوظ أن هناك اهتماما كبيرا بالبنية التحتية وتحقيق تطورا غير مسبوق فيه وهو أمر كان غاية في الأهمية خاصة في ظل تعداد السكان وغيرها من التغيرات التي شهدتها الدولة مؤخرا.

وتابع أنه بعد عقود طويلة قضاها في السودان وهو مفتقد للأمان، والذي شعر به مجرد وصوله لمصر، قائلا: "أنا جاي من السودان وعارف قيمة الأمان.. أكتر حد يحس بقيمة الامان اللي كان مفتقدة".

وأضاف أنه لم يعاصر مرحلة الأرهاب في مصر إلا أنه كان على متابعة جيدة لها من خلال الأخبار ومن خلال أقاربه المقيمين في مصر، إلا أنه ما حدث في الماضي وما نشهده في الحاضر يؤكد أن مصر على مسارها الصحيح حتى وأن كانت تمر بأزمات اقتصادية.

إنجازات في عهد الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة، بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.