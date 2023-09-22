الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مواطنون يشيدون بقرارات الرئيس السيسى الأخيرة: حاسس بالغلابة وهنكمل معاه

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد مواطنون من كافة المحافظات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة والخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وللتخفيف عن كاهلهم.

وقال أحد شباب محافظة أسوان: "قرارات ممتازة جدًا وكانت الناس عايزاها إن الأجور تترفع هي والمعاشات"، وأكد أحد أهالي أسوان: "حاسس بالناس الغلابة ولازم نكمل المسيرة معاه".

الرئيس السيسي حاسس بالمواطن البسيط

وأشاد أحد أهالي محافظة أسيوط بالإنجازات والمشروعات التنموية التي شهدتها قرى ومراكز محافظته قائلًا: "بدأنا برصف الطرق وتبطين الترع، والمشروع الكبير حياة كريمة، وكلها قرارات هامة لصالح المواطن البسيط".

وأثنى أحد أهالي محافظة أسيوط بالقرارات الأخيرة للرئيس السيسي، مرددًا: "بشكر الريس اللي حاسس بالمواطن البسيط، وقراراته كلها جيدة وتوقيتها جيد، والناس فرحانة بالدعم المالي اللي وصلها وخاصة المستفيدين من تكافل وكرامة".

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