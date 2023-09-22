مواطنون يشيدون بقرارات الرئيس السيسى الأخيرة: حاسس بالغلابة وهنكمل معاه

أشاد مواطنون من كافة المحافظات بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة والخاصة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وللتخفيف عن كاهلهم.

وقال أحد شباب محافظة أسوان: "قرارات ممتازة جدًا وكانت الناس عايزاها إن الأجور تترفع هي والمعاشات"، وأكد أحد أهالي أسوان: "حاسس بالناس الغلابة ولازم نكمل المسيرة معاه".

الرئيس السيسي حاسس بالمواطن البسيط

وأشاد أحد أهالي محافظة أسيوط بالإنجازات والمشروعات التنموية التي شهدتها قرى ومراكز محافظته قائلًا: "بدأنا برصف الطرق وتبطين الترع، والمشروع الكبير حياة كريمة، وكلها قرارات هامة لصالح المواطن البسيط".

وأثنى أحد أهالي محافظة أسيوط بالقرارات الأخيرة للرئيس السيسي، مرددًا: "بشكر الريس اللي حاسس بالمواطن البسيط، وقراراته كلها جيدة وتوقيتها جيد، والناس فرحانة بالدعم المالي اللي وصلها وخاصة المستفيدين من تكافل وكرامة".