السياحة والمصايف بمطروح: استمرار الإقبال على الشواطئ واستقبلنا 253 طائرة شارتر

قال محمد أنور، مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح خلال حديثه لـ"الدستور، إن مرسى مطروح تشهد خلال الفترة الحالية إقبالًا على الشواطئ العامة والفنادق رغم قرب انتهاء موسم الصيف السياحى.

استمرار ارتفاع نسبة الإقبال على زيارة مدينة مرسى مطروح

وأوضح مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح أنه يرجع استمرار ارتفاع نسبة الإقبال على زيارة مدينة مرسى مطروح إلى انخفاض أسعار الشقق المصيفية خلال الفترة الحالية والعروض التى يقدمها عدد من الفنادق بالمدينة، مؤكدًا أنه يتم تنفيذ حملات دورية على الشواطئ للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المحددة للشمسية وحالة النظافة والاستماع لشكاوى لمقترحات زوار المحافظة واتخاذ الإجراءات ضد المخالفين.

تنفيذ حملات على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم



وأضاف أنه يتم أيضًا تنفيذ حملات على الفنادق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من سلامة المعروضات التي تقدم للمواطنين وزائرى المحافظة وذلك بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



استمرار توافد رحلات الشارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين

وأشار محمد أنور إلى استمرار توافد رحلات الشارتر بمطارى مرسى مطروح والعلمين موضحًا أنه منذ بدء الموسم السياحى فى مايو 2023 وحتى الآن، تم استقبال 253 طائرة شارتر، 201 رحلة بمطار مرسى مطروح و52 رحلة بمطار العلمين الدولى، موضحًا أن الرحلات التى استقبلتها المحافظة قادمة من دول إيطاليا، سلوفاكيا، التشيك، صربيا، كازاخستان، مؤكدًا استمرار الرحلات حتى منتصف أكتوبر القادم.

إلقاء الضوء على المناطق الأثرية والسياحية والشواطئ



وأكد أنه يتم استغلال الفعاليات التي تستضيفها المحافظة من مؤتمرات ومهرجانات وزيارات رسمية داخلية وخارجية لبعض الوزراء والسفراء الأجانب لإلقاء الضوء على المناطق الأثرية والسياحية والشواطئ الفيروزية التي تتميز بها المحافظة، فضلًا عن إهداء السفراء الأجانب هدايا عينية للمشغولات اليدوية التي تعبر عن تراث المحافظة بأيدي أبناء مطروح وسيوة، موضحًا أنه سيتم خلال الفترة القادمة استغلال فعاليات احتفالات العلمين بذكرى الحرب العالمية الثانية بمقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية واليونانية ومهرجان التمور بواحة سيوة.