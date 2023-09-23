السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ولد الهدى.. أجمل رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 2023

المولد النبوي
المولد النبوي

في المولد النبوي الشريف يتغنى المحبون بتلك الذكرى العطرة ويفال في مديح لحظة ميلاده رسول الله يا نورًا تجلّى بك الخلق على الله استدلى.. لقد أحرزت في الجوزاء ظلّاً ونورًا منك في العرش استقلَّ، وهي مناسبة مباركة يحتفل بها المسلمون كل عام، وفي مصر خصيصًا توارث الأهالي عادة شراء الحلوى ابتهاجًا وفرحة بقدومه، لكن هناك من لم يستطيعوا الاحتفال بتلك الطريقة فيكتفوا بتبادل رسائل التهنئة والمحبة فيما بينهم.

المولد النبوي الشريف 2023 

يصادف يوم الأربعاء 27  سبتمبر، الموافق 12 ربيع أول، ذكرى المولد النبوي الشريف، وهو يوم مبارك ومبهج على قلوب المسلمين، وفي هذا اليوم يعبر فيه جميع المسلمين حول أنحاء العالم عن سعادتهم في ذكرى مولد نبي الأمة وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، من أجمل العادات في ذكرى نبينا العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، هو تبادل التهاني والتبريكات والأماني الطيبة مع أحبائنا وعائلتنا، متمنين لهم كل السعادة والخير والاطمئنان.

أسعار حلوى المولد النبوي 2023 في المحلات والمجمعات

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص .. الإجازات الرسمية المتبقية

"خريجي الأزهر" بمطروح تشارك باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

ضبط كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي غير صالحة للاستخدام بإحدى قرى الغربية

 

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 

يحتفل المسلمون بالمولد النبوي 1445هـ، والذي سيحل موعده هذا العام وفقًا للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 الموافق الثاني عشر (12) من شهر ربيع الأول، وقد أقر مجلس الوزراء، الخميس 28 سبتمبر إجازة رسمية مدفوعة  للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال وباقي الدولة.

أجمل رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف 

في يوم مولد الحبيب، نتوجّه بأجمل عبارات التهاني والمُباركات للأمّة الإسلامية جمعاء، ونسأل الله أن يحفظنا خير أمّة بُعث إليها الحبيب، ويرزقنا رؤيته في جنان الخُلد والنعيم.

ما أروع هذه المناسبة التي ذكرتنا بكل ما عاناه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وما كابد من أجله حتى نعيش على حب الله.

في صباح عيد المولد النبوي 1445 صلوا عليه وسلموا تسليمًا وكل عام وأنتم بألف خير.

في المولد النبوي الشريف تتزين الحروف وتتعطر الكلمات وتنشرح الصدور بذكرى مولد النبي الكريم.

في هذا اليوم قدر الله -تبارك وتعالى- رجلًا لهذه الأمة يخرجها من الظلمات إلى النور فكان سيد العالمين عليه السلام.

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رسائل التهنئة بمناسبة المولد النبوي 2023

بمناسبة هذا اليوم العظيم أتقدم إلى حضراتكم بأسمى آيات التقدير وأطيب الأمنيات، وأسأل الله تعالى أن تكونوا من المقبولين عنده، وأن تنالوا شفاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- لفرحتكم ببركة هذا اليوم المبارك.

في عيد المولد النبوي المبارك أتقدم بأعظم التهنئات إلى حضرتكم، وأتمنى لكم عمرًا مديدًا وعيشًا سعيدًا، وأسأل الله تعالى أن تكون كل أيامكم طاعات وصلاة على رسول الله، وأن تكونوا من أهل الجنة إن شاء الله تعالى.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد المولد النبوي المبارك، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تناله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يحبهم ويحبونه، وأن يعيده الله تعالى علينا وعليكم بكل خير إنه خير مسؤول.

لقد ملأت الكون يا رسول الله بالفرح والعدل والحكمة نسأل الله أن يسقينا من يدك الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا.

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