السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية 2023 .. وألوان البطاقات الخدمية

المجالس الطبية
المجالس الطبية

زاد البحث عن نتيجة كشف المجالس الطبية 2023 عبر المنصات الإلكترونية حيث يمكن للملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة حاليا الحصول على كافة الخدمات التي تقدمها لهم وزارة التضامن الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية للعام الحالي 2023 أون لاين، وذلك عقب تجهيز كافة الأوراق اللازمة.

رابط الاستعلام عن نتيجة كشف المجالس الطبية 2023

يستطيع الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة معرفة نتيجة كشف المجالس الطبية 2023 المطلوب سواء للحصول على سيارة مجهزة لحالاتهم المرضية أو الحصول على بطاقات المتكاملة الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للمجالس الطبية من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي خصصته وزارتي التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة لتخفيف الأعباء عنهم.

 وتتلخص خطوات الاستعلام فيما يلي:-

  • الدخول عبر موقع المجالس الطبية المتخصصة من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات ذوي الهمم.
  • تحديد نوع الخدمة المطلوبة.
  • إدخال بيانات الشخص الراغب في الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • تحديد المحافظة ومكتب الشؤون الاجتماعية الذي يتاعمل معه.
  • إدخال رقم البطاقة الخدمية.
  • الضغط على كلمة حفظ.

رابط الاستعلام عن حجز سيارات المعاقين وخطوات الحجز لكشف طبي

نتيجة كشف المجالس الطبية لسيارات المعاقين.. موعد الإعلان وكيفية الحصول عليها

الإعاقات التي تتطلب بطاقات المتكاملة 2023

تقدم الدولة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي كافة الدعم والخدمات لدمج الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وذلك باستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للمصابين بالإعاقات التالية:-

  • حالة الجذام.
  • حالة متلازمة داون.
  • حالة فقد البصر التام.
  • حالة الشلل الرباعي.
  • حالة الشلل الدماغي.
  • حالة فقد البصر التام.
  • حالة الاعاقة المتعددة.
  • حالة شلل الأطفال الشديد لطرف أو أكثر.
  • حالة الإعاقة الذهنية الشديدة.
  • حالة الشلل النصفي الطولي أو السفلي.
  • حالة اضطراب طيف التوحد.
  • حالة البتر المتعدد لطرف أو أكثر.
  • حالة الضمور العضلات.
  • حالة ذوي القزامة 140 سم فأقل بعد إتمان سن البلوغ.
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استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

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موقع وزارة التضامن الاجتماعي استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

ألوان بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

هناك عدة ألوان من بطاقة الخدمات المتكاملة والتي تحدد نوع ودرجة الاعاقة لدى حاملها ويمكن التمييز من خلال الألوان وفقا لما يلي:-

  • البطاقة الزرقاء للإعاقات الشديدة.
  • البطاقة الخضراء للإعاقة المتوسطة.
  • البطاقة الأرجواني للإعاقة البسيطة.

ويتم تحديد نوع ودرجة الاعاقة من خلال الكشف الطبي الذي يتم على المريض.

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الأوراق اللازمة لاستخراج بطاقة الخدمات 

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