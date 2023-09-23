"غازتك": محطة المعادي تبلغ قدرتها التموينية 1200 سيارة فى اليوم

قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، إن محطة الشركة لتموين السيارات بالغاز بمحطة أدنوك في المعادي تبلغ قدرتها التموينية ١٢٠٠ سيارة فى اليوم.

محطة المعادي تبلغ قدرتها التموينية ١٢٠٠ سيارة فى اليوم

جاء ذلك على هامش افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، والتي تقع في منطقة دجلة بحي المعادي، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة و السفيرة مريم الكعبي سفيرة الامارات بالقاهرة.

وأضاف فرحات أن عدد المحطات المشتركة بين شركتى غازتك وأدنوك تبلغ ٤ محطات تم تشغيل محطتين بالفعل بمنطقة الهرم بالجيزة ومدينة الحرفيين ببورسعيد، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيل المحطتين الآخرتين بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وفي السياق، تفقد وزير البترول الخدمات المقدمة بالمحطة التي بلغت تكلفتها الاستثمارية ٥٠ مليون جنيه وتوفر ٢٥٠ فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقدم الخدمات المتميزة التي تواكب متطلبات واحتياجات العملاء والمستهلكين من جميع أنواع الوقود سواء البنزين والسولار أو الغاز، وتشمل خدمة تموين السيارات بالبنزين ٩٢ و ٩٥ والسولار حيث تتميز المحطة بطاقة تموين كبيرة للسيارات تبلغ نحو ١٢ منفذ تموين للبنزين ٩٢ ومثلها للبنزين ٩٥ و ٨ منافذ لتموين السولار علاوة على خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى.

فيما حضر الافتتاح الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول وخالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، ونائب رئيس هيئة البترول للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة ونائب رئيس هيئة البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية المهندس أيمن عبدالبديع، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.

وتمثل المحطة الجديدة باكورة استثمارات الشركة الاماراتية في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي من خلال شراكتها الجديدة مع شركة توتال انرجيز الفرنسية للتسويق والتي بدأت بموجبها الشركة الاماراتية الرائدة في ضخ استثمارات جديدة لها في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعا خلال الفترة المقبلة و تدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق و توزيع الوقود .