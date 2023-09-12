افتتاح محطة التموين المتكاملة فى زهراء المعادى "A1- غازتك" (صور)

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء حسام نجيدة نائب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية واللواء محمد أنور رئيس الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، تطوير محطـة تموين الوقود المتكاملة (A1 - غازتك) لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بزهراء المعادي في محافظة القاهرة.

وأكد الملا أن مبادرة الرئيس السيسي لزيادة عدد محطات ومنافذ التموين بالغاز الطبيعي أعطت زخماً كبيراً ودعماً لاستراتيجية الدولة وخطط وجهود مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتنفيذ التكليفات الرئاسية بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كوقود بيئي نظيف ومستدام ومنخفض التكلفة بالسوق المصرية.

تشغيل وتجهيز وتطوير 915 محطة تموين بالغاز الطبيعى

ولفت إلى نجاح الخطة التنفيذية للمبادرة التى ينفذها قطاع البترول فى تشغيل وتجهيز وتطوير 915 محطة تموين بالغاز الطبيعي وجار الانتهاء من بقية المحطات للوصول إلى ألف محطة.

وأثنى الملا على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه والتعاون المثمر مع أجهزة الدولة وكذلك شركاء النجاح فى تنفيذ المبادرة، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وغازتك وكارجاس وشركات القطاع الخاص العاملة في هذا النشاط وشركات تسويق المنتجات البترولية والحرص على تقديم خدمات متنوعة تلبي احتياجات قائدي المركبات والتغير في أنماط الاستهلاك وآليات التعامل النقدي الحديثة.

وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية مستمرة فى تطوير محطات التموين بالوقود والخدمات المؤداة فيها نظراً لما لها من أهمية حيوية فى توفير كافة أنواع الوقود وكونها منافذ توزيع وخدمة تسهل على المواطنين، بالإضافة لما يحققه ذلك من فوائد بيئية وعوائد اقتصادية للمواطنين، وتخفيف الأعباء فقد زادت مبيعات الغاز الطبيعى مع انتشار المحطات إلى مليون و200 ألف طن وهو ما يمكن إدراك مدى أهميته بالنسبة للمخصصات المالية لتوفير الوقود، وأكد على أن التدريب والتأهيل المستمر للعاملين مقدمى الخدمة للمواطن أولوية وضمانة للاستمرار فى تقديم خدمات متميزة.

وأوضح اللواء محمد أنور أن طاقة تشغيل محطة زهراء المعادى للغاز الطبيعى تبلغ 800 متر مكعب/ساعة بطاقة تموين عدد 1000 سيارة بالغاز الطبيعى فى اليوم من خلال عدد 6 نقاط شحن، كما توفر المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين. وتتميز المحطة باستخدام الشكل المتطور لموزعات الغاز المعلقة في محطات الشحن بهدف توفير مساحة في منطقة التموين، وزيادة معدلات الأمان الأمر الذى من شأنه الإسهام في تطوير البنية الأساسية لتسهيلات التموين بالغاز ودعم انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية ، ويصل عدد المحطات المشتركة بين شركتى وطنية وغازتك إلى 19 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية منها 9 محطات في محافظة القاهرة.

وأشار إلى أن افتتاح تطوير وتشغيل محطة زهراء المعادى المتكاملة يأتى في إطار تطوير خدمات تموين الوقود، والتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، ودعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظات المختلفة، وتقدم المحطة المتكاملة إلى جانب التموين بالغاز الطبيعى والبنزين 92و95 ، خدمة الشحن الكهربائى وعدد من الخدمات المتطورة التى تهم حائزى السيارات .

وتعد هذه المحطة تعزيزاً للتعاون الوثيق والمثمر بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة غازتك لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات A1 المنتشرة على مستوى الجمهورية وهو ما يدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعى فى العديد من المدن والمحافظات، والإسهام فى المحافظة على البيئة وجودة الهواء.

وأضاف المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك أنها استطاعت زيادة عدد محطاتها مستفيدة من المبادرة والشراكات الناجحة لقطاع البترول وأنها تستهدف زيادة محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام بما يواكب جهود النمو والتنمية ، مشيراً إلى أن محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة لغازتك وصل إلى 345 محطة تنتشر فى 26 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافى لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة فى مجال غاز السيارات فى مصر.

حضر الافتتاح والجولة التفقدية بالمحطة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات وتنمية الأعمال المهندس محمد خضير والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبه للنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتسويق.