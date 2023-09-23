طريقة حجز موعد التأمين الصحي 2023

طريقة حجز موعد التأمين الصحي من ضمن الموضوعات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية من قبل الكثير من المواطنين.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية للحصول على طريقة حجز موعد التأمين الصحي من خلال الدخول إلى بوابة مصر الرقمية بشكل إلكتروني.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة طرق حجز موعد التأمين الصحي بشكل إلكتروني توفيراً لوقت المواطن المصري، لذلك يرصد موقع “الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها بشكل مكثف، وإليكم تفاصيل وطريقة حجز موعد التأمين الصحي، وطرق إضافة مستفيد جديد في خدمة التأمين الصحي، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

طريقة حجز موعد التأمين الصحي

ويمكن الأن معرفة طريقة موعد التأمين الصحي من خلال الخطوات التالية وإليكم التفاصيل في السطور الحالية:

1 ـ في البداية يقوم المستعلم بالدخول عبر موقع الهيئة العامة للتأمين الصحي، من خلال هذا الرابط الإلكتروني أضغط هنا.

2 ـ سوف يظهر لك عدة خدمات، اضغط على حجز العيادات.

3 ـ ثم تقوم بإدخال الرقم القومي الخاص بك، واضغط على تحري أحقية الانتفاع.

4 ـ وسيظهر بيانات صاحب الرقم القومي، ومنها رقم التأمين الصحي والرقم القومي وأماكن العيادات.

5 ـ ثم تقوم بإختيار العيادة التي تريدها من العيادات المتاحة، ثم التخصص.

6 ـ سيظهر لك الأيام المتاحة، اختر اليوم.

7 ـ ثم تقوم بتحديد تاريخ ووقت الحجز، سيظهر لك قائمة الانتظار وعدد الأفراد التي حجزت في نفس الوقت.

8 ـ يقوم المستعلم بكتابه البيانات الخاصه به من خلال ادخال رقم الهاتف ورقم البطاقة العلاجية.

9 ـ وفي الخطوة الأخيرة ستقوم بالضغط على أيقونة حجز.

عند إضافة مستفيد جديد في خدمة التأمين الصحي

وللدخول والإضافة في حجز موعد التأمين الصحي إليكم التفاصيل:

1 - الضغط على الزر الخاص بإضافة مستفيد جديد.

2 - كتابة الرقم القومى للمستفيد.

3 - استكمال بيانات المستفيد.

4 - وفي الخطوة الأخيرة ستقوم بالضغط على الزر الخاص بجملة "حفظ بياناتك بنجاح ".