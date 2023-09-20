الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"السبكى": التأمين الشامل أتاح فرصًا واعدة للاستثمار فى القطاع الصحى

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، في فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية ، والمنعقد خلال شهر سبتمبر الجاري في فرنسا، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية ضيف شرف المنتدى لعرض تجربة مصر في إصلاح وحوكمة منظومة الرعاية الصحية من المنظور الدولي.

جاء ذلك ضمن مشاركة وفد مصري رفيع المستوى بالمنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية لعام 2023، والذي ضم كلًا من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا، والدكتور أحمد مرسي، المشرف العام على مبادرة صحة المرأة بوزارة الصحة.

وذلك بحضور العديد من وزراء الصحة، ورؤساء الهيئات الصحية، وممثلي وزارات التجارة الخارجية والاستثمار في عدد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وإنجلترا وألمانيا، إلى جانب وفود ضخمة من دول أفريقيا مثل كوت ديفوار ونيجيريا وتشاد، كما حضر وفود من الدول العربية مثل السعودية والإمارات وليبيا والعراق، كما حضر أيضًا وفد من أوزبكستان وكازاخستان.

 التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال المنتدى، التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وأهمها تطوير البنية التشريعية لمنظومة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمنشآت الصحية، واستقطاب الكوادر الصحية، والحصول على الاعتمادات القومية والدولية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتأهيل القوى البشرية، وإدخال أحدث التقنيات العلاجية، وتطبيق مفاهيم الحوكمة وأحدث الممارسات الإكلينيكية، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية ومفاهيم الخدمات الفندقية، وتحسين تجربة المرضى، مما عزّز الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتحقيق التميز والتفوق على المستويين الإكلينيكي والخدمي.

وأشار "السبكي"، إلى أن المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية فرصة لإبراز نجاحات الدولة المصرية في ملف التغطية الصحية الشاملة والتميز في الرعاية الصحية، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدعم عملية الإصلاح الصحي باعتباره إحدى ركائز الجمهورية الجديدة.

وتابع: نتجه الآن لتكثيف الدعم للقطاع الخاص للحاق ركب الميكنة والحوكمة الإكلينيكية التي أرست دعائمها هيئة الرعاية الصحية.

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وأضاف أن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية تعد فرصة قيِّمة لتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب كونه منصة مثالية لفتح آفاق جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار، ومؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين الرعاية الصحية للمجتمعات حول العالم.

ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال المنتدى، الدعوة لسلاسل المستشفيات الفرنسية والمستثمرين الأوربيين للاستثمار في الرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى ثلاث نماذج أعمال للشراكة مع القطاع الخاص، يرتكز النموذج الأول على الاستثمار في البنية التحتية للمنشآت الصحية مثل بناء المستشفيات أو تطويرها، فيما يرتكز النموذج الثاني على الشراكة مع هيئة الرعاية الصحية في تشغيل وإدارة المنشآت الصحية التابعة لها التي تم تطويرها، ويرتكز الثالث على نموذج متكامل من الأول والثاني يضم البناء والتشغيل للمستشفيات في مصر.

التأمين الصحي الشامل

ولفت إلى أن وجود نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، يضمن للمستثمرين أن يكون لهم عائد على الاستثمار يتناسب مع حجم استثماراتهم، ومؤكدًا ما أتاحه هذا النظام من فرص واعدة وغير متناهية للاستثمار في القطاع الصحي في مصر.

ونوه بأن مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المنتدى الفرنسي تعكس التزامها بالابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا على أهميتهما متابعًا أنه تسهم التكنولوجيا الحديثة والحلول الابتكارية في تطوير قدراتنا وتحسين العناية بالمرضى وتعزيز الكفاءة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية، وإننا نعمل على دعم الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

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الرعاية الصحية تنظم عددًا من الفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمى لسلامة المرضى

وتابع السبكي: نشجع الشركات والمستثمرين الدوليين على استكشاف فرص الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية في مصر، نحن نوفر بيئة استثمارية مشجعة ومنصات للابتكار والأعمال التجارية في هذا القطاع المزدهر، مؤكدًا أن الاستثمار في الرعاية الصحية في مصر، يعد فرصة قوية للنمو والتوسع.

واختتم: "نود أن نعبر عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الرعاية الصحية، ونؤكد التزامنا المستمر بتحسين الخدمات الصحية وتعزيز الجودة والمعايير العالمية".

وتجدر الإشارة، إلى انعقاد المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية الابتكار والأعمال بفرنسا، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العالمية، والمنتدى يفتح الأبواب أمام الشركات للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة بالأسواق في هذا القطاع.

فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال
فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال
فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال
فعاليات المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال
الرعاية الصحية منتدى الابتكار والأعمال الفرنسي تجربة مصر حوكمة منظومة الرعاية الصحية تكثيف الدعم للقطاع الخاص التغطية الصحية الشاملة

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