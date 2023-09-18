الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن منح دراسية بسنغافورة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن منح دراسية ممولة بالكامل للعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل بدولة سنغافورة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الكوادر الصحية بالهيئة من الاستفادة من تجربة سنغافورة في مجال تقديم الخدمات الصحية المتقدمة، وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم في هذا الصدد.

يأتى ذلك في إطار اللقاء الذي جمع بين الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والسفير دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة لدى القاهرة، وإلقاء الضوء على فرص تبادل الخبرات وسبل تعزيز التعاون الواعدة بين البلدين.

المنح الدراسية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن المنح الدراسية للعاملين بهيئة الرعاية إلى دولة سنغافورة تشمل مجالات متعددة، أهمها في مجال "الأمن الصحي الحضري/المجتمعي Urban Health Security"، و"إدارة الخدمات الصحية والإكلينيكية Healthcare Management"، مشيرًا إلى أن سنغافورة تقدم فرصة للكوادر الصحية لاكتساب خبرات متقدمة في أرقى المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن التأهيل العلمي المستمر للعاملين بهيئة الرعاية عقيدة راسخة في دستور عملها تقودها للتميز على المستوى الدولي وتعزيز تحقيق رؤيتها الاستراتيجية.

تنمية المهارات

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن الاهتمام بالاستثمار في البشر وتنمية المهارات وتوفير بيئة عمل جاذبة ركيزة أساسية من ركائز تعزيز تحقيق النهضة الشاملة للدولة المصرية، واختصار الوقت لتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسنغافورة في مجال الرعاية الصحية للمساهمة في تطوير الرعاية الصحية والقدرات للكوادر الصحية، كما أشار إلى دور مصر كوجهة عالمية رائدة في مجال الرعاية الصحية والاستثمار.

الرعاية الصحية تنظم عددًا من الفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمى لسلامة المرضى

وأضاف السبكي، أنه يسهم هذا التعاون في استمرار التطوير والارتقاء بجودة الرعاية الصحية في مصر، وتعزيز التطور التقني والعلمي في هذا المجال، لافتًا إلى أنه يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لهيئة الرعاية في تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات لتحقيق الرفاهية والتقدم الصحي للمجتمعين المصري والسنغافوري، كما أكد على الفرص الواعدة التي يمكن أن تتاح للتعاون بين البلدين في إطار ما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص استثمارية واعدة في هذا المجال.

تعزيز التعاون الدولي

وأكد الدكتور أحمد السبكي الالتزام بتعزيز التعاون الدولي في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأخرى، متابعًا سنواصل العمل على تعزيز الرعاية الصحية في مصر من خلال تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعرفة، كما أكد السبكي أن هيئة الرعاية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتطوير والارتقاء المستمر بالكوادر الصحية من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر، مما يسهم أيضًا في توفير بيئة العمل الجاذبة لمقدمي الخدمة الصحية، وإعداد وتطوير القيادات للمستقبل.

txt

"الرعاية الصحية": 3 مليارات جنيه تكلفة "التأمين الصحى الشامل" بالسويس

ولفت السبكي، إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يعد من الأسس الاستراتيجية والرئيسية في نظم الرعاية الصحية، ويلعب دورا مهمًا وحيويًا في تعزيز تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتصبح حقيقة ملموسة في واقعنا، لافتًا إلى أن دستور عمل الهيئة التطوير المستمر وتسعى أبرز أولوياتها إلى استقطاب الكوادر الصحية لنرتقي أكثر فأكثر بمستويات الرعاية الصحية، ولفت إلى أنها تعمل جاهدة على توفير منح وبعثات دراسية في مختلف التخصصات الطبية والإدارية داخل الدولة وخارجها، مع توفير برامج التدريب والتعليم المستمر.

وتجدر الإشارة، إلى أن اللقاء بين رئيس هيئة الرعاية الصحية وسفير سنغافورة، ناقش سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الرعاية الصحية بين البلدين، وأبرزها في مجالات الرعاية الطبية المتقدمة وتطوير الكوادر الصحية، كما تمت مناقشة فرص التعاون في تطبيق الذكاء الاصطناعي والحلول التكنولوجية المبتكرة في قطاع الرعاية الصحية.

الرعاية الصحية سنغافورة تطوير الكوادر الصحية الأمن الصحي المجتمعي الخدمات الصحية والإكلينيكية التأهيل العلمي

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تنظم عددًا من الفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمى لسلامة المرضى

الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى

وزير الصحة يتوجه إلى أمريكا للمشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لـ "100 يوم صحة": تقديم 381 ألفا و638 خدمة

وزير الصحة يبحث الفرص الاستثمارية في مجال الأشعة

نقيب التمريض: القيادة السياسية حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين

السودان يعتمد هيئة الدواء المصرية كجهة مرجعية للمستحضرات الدوائية

السبكى يتفقد ورشة عمل التدخل المبكر والتواصل الفعّال مع الأطفال وذوى الهمم

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

بـ200 ألف جنيه.. كواليس ضبط متهمين بسرقة أسلاك وكابلات من "مياه البحر الأحمر"

كابوس جديد يهدد ليبيا.. هل تتكرر مأساة درنة فى العاصمة طرابلس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى