الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الرعاية الصحية": 3 مليارات جنيه تكلفة "التأمين الصحى الشامل" بالسويس

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل و"حياة كريمة" بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جولة تفقدية في محافظة السويس، سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي والتشغيلي للمنظومة بالمحافظة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل والاستعداد للمرحلة الثانية.

واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته التفقدية باللقاء مع اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بمقر ديوان عام المحافظة، حيث تابعا آخر مستجدات الموقف التشغيلي والتنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وناقشا آخر التطورات بالمنظومة، والتي تنفذ في المحافظة بتكلفة تتخطى 3 مليارات جنيه.

وتابع الدكتور أحمد السبكي جولته التفقدية بزيارة الأرض المخصصة لإنشاء المقر الإداري لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، تلاها زيارة مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا"، والمقرر تشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

واستمع الدكتور أحمد السبكي إلى شرح تفصيلي عن الموقع المتميز لمحافظة السويس بين المحافظات الأخرى، والطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، إضافة إلى شكل النظام الصحي قبل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وبعدها، والموقف التنفيذي للمنظومة بالسويس، ومحاور الموقف التنفيذي من محور الإنشاءات والتجهيزات والطاقة الاستيعابية والبرامج الوظيفية للمستشفيات والمراكز ووحدات طب الأسرة المقرر انضمامها للمنظومة بالسويس، وموقف التشغيل، ونقل الأصول، والجودة والتأهيل للتسجيل والاعتماد، والموارد البشرية، والتحول الرقمي، وغيرها الكثير.

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وأشار السبكي، خلال الجولة التفقدية، إلى أن مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا" سيضم الاستقبال والطوارئ، و25 عيادة خارجية، و25 سريرًا للرعايات المركزة، و8 حضانات، و94 سريرًا للإقامة الداخلية، و16 سريرًا للغسيل الكُلوي، و5 غرف عمليات، وغرفة للولادة الطبيعية أو القيصرية، و6 غرف إفاقة، و6 للتحضير للعمليات، ومعامل "الدم، الكيمياء، الميكروبيولوجي، الباراسيتولوجي، المناعة"، إضافة إلى وحدة القسطرة القلبية، وقسم الأشعة "السينية، المقطعية، الموجات فوق الصوتية"، والصيدليات، وقاعة كبرى للتدريبات النظرية والعملية، والخدمات المساندة بالمستشفى.

أعمال التطوير ورفع الكفاءة

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى السويس للجراحات الدقيقة بنسبة 85% حتى الآن، مشددًا على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير الشامل الجارية بالمستشفى وفق المواعيد والجداول الزمنية المحددة لذلك، ومنوهًا إلى أن المستشفى سيوفر المزيد من الخدمات والرعاية الصحية عالية الجودة لأهالي محافظة السويس بتقنيات عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس على 33 منشأة صحية، منها 6 مستشفيات، وهى: المجمع الطبي بالسويس، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة "التأمين الصحي سابقًا"، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية "صدر السويس سابقًا"، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركزا ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

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وثمَّن الدكتور أحمد السبكي جهود محافظ السويس والجهاز التنفيذي للمحافظة في متابعتهم الميدانية والمستمرة لدعم إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل على أرض المحافظة بأعلى كفاءة وجودة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمصريين، وأنه غيّر الواقع إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.

منظومة التأمين الصحى الشامل بالسويس

من جهته، أعرب اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادته لتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس، مؤكدًا أنها أحدثت طفرة نوعية وغير مسبوقة في القطاع الصحي بالمحافظة، ومؤكدًا أن مصر تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية من خلال تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمنتفعين بمعايير عالمية.

وأشاد "صقر" بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في العمل المستمر على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيدًا كذلك بالمتابعة الميدانية والمستمرة لمعدلات تنفيذ تطوير المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، التي ساهمت في الإسراع من وتيرة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن "السويس" سادس وآخر محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى 6 محافظات هي: "بورسعيد" التي انطلقت بها المنظومة في عام 2019، و"الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء" والتي انطلقت بها المنظومة في 16 فبراير 2021، و"أسوان، السويس" والتي انطلقت بهما في نوفمبر 2022.

ورافق الدكتور أحمد السبكي خلال جولته التفقدية بمحافظة السويس عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية بالمقر الرئيسي للهيئة، والفرع التابع لها بمحافظة السويس.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
IMG-20230914-WA0004
IMG-20230914-WA0004
الرعاية الصحية السويس التأمين الصحي الشامل الرئيس عبدالفتاح السيسي التطوير ورفع الكفاءة الجداول الزمنية جولة تفقدية

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