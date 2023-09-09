التأمين الصحي الشامل.. خدمات طبية لـ 7000 مواطن شهريا بأسوان

تكثف محافظة أسوان استعداداتها الجارية للبدء في التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركزا طبيا ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهي المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالي.

أعمال تسجيل المواطنين بالمنظومة

وأضاف أنه شملت إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، وأن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.

الخدمات الصحية المقدمة

بينما أوضح الدكتور طه جابر، مدير مستشفى المسلة التخصصي بأسوان، أن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.

ولفت مدير مستشفى المسلة التخصصى بأسوان إلى أن هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والإستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، وأيضاً قسم الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة.

وفى سياق آخر، كان قد تابع اللواء أشرف عطية نتائج وفعاليات تنظيم عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 25 ألف و130 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".