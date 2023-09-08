محافظ أسوان يوجّه بتوفير أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى

أمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتدخل السريع بتوفير كل أوجه الرعاية لإحدى السيدات بلا مأوى، على كوبري محطة السكك الحديدية بكوم أمبو.

وعلى الفور، قام عضو فريق التدخل السريع بإدارة كوم أمبو التابعة لمديرية التضامن الإجتماعى بالتوجه إلى الحالة ميدانيًا، والتعامل معها.

القصة الكاملة

وتبيَّن أن السيدة تُدعى "ل.ع" 50 عامًا من مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وهي أرملة وتحصل على معاش تكافل، ولديها أبناء متزوجون، ولا تحمل بطاقة رقم قومي أو أي أوراق ثبوتية، وتركت منزلها بسبب تراكم الديون على ابنها الأكبر، كما تبيَّن أنها جاءت إلى أسوان كي تحصل على مساعدات مالية من أهل الخير.

توجيهات محافظ أسوان

وبناءً على توجيهات محافظ أسوان، قام فريق التدخل السريع بالتنسيق مع فريق التدخل بمديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج لاستقبال الحالة، والتأكد من صحة المعلومات، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في سداد الديون المتراكمة على هذه السيدة، وتوفير كل المساعدات اللازمة ومتابعة الأسرة باستمرار لتحقيق الاستقرار المعيشي والاجتماعي لها.

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