قرر صرف مكافأة للعاملين.. محافظ أسوان يتفقد اصطفاف معدات منظومة النظافة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اصطفاف معدات وسيارات وعمالة منظومة النظافة للوردية الصباحية، والتي تضم 160 عاملا ومشرفا وفنيا وسائقا، و50 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس، ومعدات للغسيل والتنظيف والجلي وذلك بمنطقة أرض المعارض.

جاء ذلك بهدف العمل على تحقيق رضا المواطنين بتوفير بيئة نظيفة لهم، وخلق الأجواء الحضارية أمام الزائرين من الأفواج السياحية ليستمتعوا بالبانوراما الجمالية التى تتميز بها مدينة أسوان عروس المشاتي.

حضر الجولة كلا من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى القيادات المحلية والتنفيذية.

صرف مكافأة للعاملين بمنظومة النظافة

وأثناء تفقده لعملية الاصطفاف قرر محافظ أسوان صرف 300 جنيه، مكافأة لجميع العمالة بمنظومة النظافة تحفيزاً وتشجيعاً لبذل أقصى جهد منهم، للارتقاء بآلية عمل النظافة العامة بالشوارع والميادين والمناطق والأحياء السكنية.

تطبيق سياسة الثواب والعقاب

وشدد اللواء أشرف عطية أنه يتم تطبيق سياسة الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومعاقبة المقصرين، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ منظومة التتبع لحركة تشغيل السيارات والمركبات لتحقيق السيطرة الكاملة عليها، والتزامها بخطوط السير وأوامر التشغيل.

تكليفات محافظ أسوان

وأكد “عطية” على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها، دون أي تهاون أو تقصير، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتخاذلين عن أداء واجبهم على أكمل وجه.

وكلف محافظ أسوان بالاستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفني، المستمر لكافة المعدات والمركبات، وإقامة ورشة صيانة دائمة لها.

وكلف اللواء أشرف عطية أيضًا بتوفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، والحفاظ عليها من أي أعطال مستقبلية، وذلك بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني التى تشارك فى إنجاح منظومة النظافة العامة ووصلها للمستوى الراقي المطلوب.

تفقد محافظ أسوان

تفقد محافظ أسوان