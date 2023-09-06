محافظ أسوان: فتح آفاق جديدة من الاستثمار لدعم الاقتصاد المحلي

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بفريق مشروع الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجالات التنمية المحلية المتكاملة واللامركزية لصعيد مصر برئاسة الدكتور خالد عبد الحليم مستشار الوزير ومدير المشروع.

وجاء من أجل السعي المتواصل والتنسيق المستمر بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة أسوان لفتح آفاق جديدة من الاستثمار، وجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بأفكار ورؤى جادة وفعالة بما يحقق الصالح العام للمواطن الأسوانى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر اللقاء كلاً من: الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، بالإضافة إلى الدكتور ولاء جاد الكريم الاستشارى الإقتصادى والإجتماعى، والدكتورة ناهد إسكندر نائب المدير ومدير مكون التطوير المؤسسى بالمحافظات وبناء القدرات بالمشروع، والدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الإقتصادية المحلية وتطوير نُظم العمل بالمشروع، والمهندس كريم إبراهيم استشارى التخطيط العمراني للمشروع.

تفاصيل اللقاء

وتناول اللقاء تحديد التدخل المقترح لدعم الاقتصاد المحلي، ودراسة المشروعات التى يمولها مشروع الدعم الفنى بالتعاون مع المحافظة فى إحدى القطاعات الاقتصادية الواعدة بأسوان، والتى من أهمها مجمع صناعى لمنتجات التمور، وقطاع التعامل مع المخلفات الصلبة، ومجمع خدمات دعم صناعة النباتات الطبية والعطرية، كما تم مناقشة مجال التطوير المؤسسى للمحافظة، وتبادل الأفكار والآراء حول الهيكل المؤسسى المقترح من الوزارة.

وعقب ذلك قام فريق عمل المشروع بعقد جلسات مع القيادات التنفيذية والمجلس الاقتصادى بالمحافظة بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور الفيصل عبد الحميد عميد القبول والتسجيل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

اهتمام رئيس الوزراء بملف الاستثمار

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن هناك اهتمام كبير من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بملف الاستثمار، وتحقيق معدلات وخطوات سريعة لخلق مناخ جاذب للإستثمار فى كافة القطاعات، فى ظل متابعة دقيقة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لإستعراض رؤية وتصور المحافظة ، وعرض المقومات الاستثمارية والمزايا التنافسية لتحويلها إلى فرص إستثمارية واعدة وحقيقية تساهم فى تحقيق القيمة المضافة بالجودة العالية.

إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بإدفو وأسوان

ولفت محافظ أسوان، إلى أهمية اتخاذ خطوات سريعة فيما يتعلق بدراسة الجدوى لمشروع إعادة تشغيل مصنعى تدوير المخلفات الصلبة بأسوان وإدفو، وكذا دراسة إقامة مصنع آخر للمخلفات الزراعية باعتبار ذلك أولوية أولى ليصبح مجمع متكامل يتم إدارته بأسلوب وفكر علمي نموذجى واحترافي، مع تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتحقيق العوائد الإيجابية منه، والتى من أبرزها التخلص الآمن والاستثماري للمخلفات والارتقاء بمنظومة النظافة العامة بما يتماشى مع المكانة التاريخية والحضارية، والظهور بالمظهر الجمالي الراقي لمحافظة أسوان باعتبارها محافظة سياحية من الدرجة الأولى وأفضل مشتى عالمى جاذب للحركة السياحية، وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.