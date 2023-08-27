محافظ بني سويف: القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بالحرف اليدوية

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، في افتتاح معرض «أيادى مصر»، الذي أقيم بأحد الفنادق بالدقى بالقاهرة ، وتنظمه وزارة التنمية المحلية ، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من المحافظين فضلا عن العديد من مسؤولي المجتمع المدني وشركاء التنمية من القطاع الخاص وقطاعات الحرف والمهن التراثية.

وزارة التنمية المحلية تطلق مبادرة لدعم إنتاج وتسويق المنتجات

حيث أطلقت وزارة التنمية المحلية المبادرة لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره مشروعًا قوميًا يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية في عمومها.

بنى سويف تشارك بالصناعات اليدوية

شاركت محافظة بني سويف بالعديد من منتجاتها المميزة من الصناعات اليدوية والحرف التراثية التي تعبر عن أصالة والفلكور الشعبي عبر العصور للمحافظة العريقة تاريخيا، ويمثل هذا المعرض نافذة مميزة وخطوة عملية للترويج للمنتجات اليدوية للمرأة في المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية، ويفتح لها مجالًا للتسويق الالكترونى، والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة في الأسواق الدولية والمحلية.

محافظ بني سويف يثني على مشروع وزارة التنمية المحلية

وأثنى محافظ بني سويف على المشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية ، مؤكدا على أن الاتجاه نحو إحياء وتنشيط والنهوض بالحرف اليدوية والتراثية يمثل توجه قومي بتوجيهات من القيادة السياسية ، وأنه نظرا لأهمية هذا القطاع تم إدراجه ضمن المجالات الست بالاستراتيجية التنموية المحلية العامة الأولى على مستوى محافظات مصر التي تم اعدادها وأصبحت حاليا المظلة المحلية التي يتم تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية من خلالها ، في اطار الرؤية الشاملة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ بني سويف أن توجيهات القيادة السياسية بتطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة، بهدف استعادة مكانة مصر في هذا القطاع.

وأشار محافظ بني سويف إلى الجهود التي نفذتها المحافظة للاستفادة من المشروع والذي يعد المعرض أحد فعالياته المميزة ، حيث تم تشكيل لجنة "منصة آيادي مصر" لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية والسياحية بالمحافظة، لتختص بإعداد قوائم محدثة بأسماء المنتجين على مستوى المحافظة، والتواصل معهم وإزالة المعوقات، بجانب عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة المنتجات والتنسيق بين أصحاب الحرف، وأصحاب المشروعات الصغيرة لتكوين تكتلات اقتصادية في هذا المجال.

وفي خطوة نوعية يجري إعداد قاعدة بيانات ، تتضمن أسماء أصحاب الحرف اليدوية وعناوينهم، ونوع النشاط والحرفة التي يعمل بها ، ووسائل التواصل الخاصة بهم، بجانب تقديم دراسة بكافة أنواع الحرف اليدوية وعدد العاملين بكل حرفة للعمل على تطويرها وتعظيم الاستفادة منها، بجانب تكليف كل قطاع من الجهاز التنفيذي بالخدمات التي يقدمها في هذا المجال؛ ليتمكن أصحاب الحرف من استخدامها والاستفادة منها، فضلًا عن إعداد تصور لاستخدام كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة.

وقال محافظ بني سويف أنه المحافظة نجحت في تكوين فريق عمل يعمل على تأكيد أهمية تنمية ورفع كفاءة الحرف اليدوية والحرفية بنطاق المحافظة، حيث يتكون هذا الفريق من تضافر جهود الجهاز التنفيذي بالمحافظة وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، والحرفيين والمنتجين أنفسهم، باستخدام كافة الوسائل المتاحة والتي من بينها منصة أيادي مصر، بما يكفل الاستمرارية والاستدامة في هذا المجال.

ورحب المحافظ بالتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية من خلال مزيد من التنشيط والنهوض بهذا القطاع الذي يمثل ثروة وموردا قوميا، وذلك من خلال إقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية ، مؤكدا أن على أنه سيتم توفير كافة أوجه الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لتكثيف تنظيم الورش التدريبية ودورات لأصحاب الحرف، مشيرا إلى تجربة بني سويف بقرى حياة كريمة ، وكذا قرية ميدوم للنهوض بهذه الحرف بها ليتواكب مع استراتيجية المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي بداية من واحة وهرم ميدوم السياحية.