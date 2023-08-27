الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير وأعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022/2023 والتي انطلقت السبت قبل الماضي وتُجرى على مدار 10 أيام، لتختتم يوم  الثلاثاء المقبل، حيث يزيد عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني في مختلف المواد عن 3 آلاف و436 طالبا وطالبة "نظامي/خدمات/ منازل موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

اطمأن محافظ بنى سويف، من وكيل الوزارة محمد  عبد التواب والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام طلاب وطالبات الثانوية العامة داخل اللجان، حيث أدى اليوم طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية  الديناميكا بإجمالي (217) طالبا وطالبة بنسبة حضور 95 %

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تكليفاته للقائمين على أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على حظر دخول الطلاب بأية أجهزة إلكترونية سواء سماعات أو ساعات حديثة أو أجهزة المحمول والتأكيد على استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان والتصدى لأي محاولات غش، منوها أن جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني  مؤمنة بالكامل بداية من توزيع أوراق الأسئلة على اللجان ثم تجميع أوراق الإجابات ونقلها إلى لجنة النظام والمراقبة.

بني سويف التربية والتعليم الثانوية العامة الامتحانات الرياضيات

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