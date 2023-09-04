الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة بحث وتلبية مطالب أهالى قرية الكاجوج

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بسرعة إصلاح الكسر في أحد محابس خطوط مياه الشرب بقرية الكاجوج بمركز كوم أمبو، للقضاء على مشكلة تسرب وتراكم المياه في المناطق المنخفضة، في إطار التفاعل الإيجابي مع المطالب والاحتياجات الجماهيرية.

تكليفات محافظ أسوان

كما كلّف محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية ومتابعة تنفيذ أعمال الإصلاح وتأكيد الانتهاء منها بالشكل المطلوب.

وطلب اللواء أشرف عطية سرعة عقد اجتماع تنسيقي عاجل بحضور مسؤولي الهيئة القومية وشركة مياه الشرب ورئيس مركز كوم أمبو وباقي الجهات المعنية، لبحث ودراسة مشكلات ومطالب أهالي القرية، خاصة المتعلقة بخدمات الصرف الصحي وتوصيلها لبعض العزب والنجوع، مع سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلبيتها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة).

متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية الكاجوج 

وفي السياق، أكد المهندس ناجح مصطفى، مدير وحدة "حياة كريمة"، أنه، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، تمت مواصلة الجولات الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات الجارية بالقرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لخدمة عدد 39 ألفا من الأهالي والمواطنين الموزعين على 4 قرى فرعية وتوابع.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء 4 محطات رفع، بجانب مشروع توسعات محطة المعالجة، وذلك بنسب تتراوح بين 45% و100%، بالإضافة إلى تفقد أعمال التشغيل التجريبي لمجمع الخدمات الحكومية، ومتابعة تقديم المعاملات المختلفة للمواطنين.

ولفت إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروع إنشاء وحدة إسعاف الكاجوج بنسبة 100%، علاوة على مشروع إنشاء مركز شباب الكاجوج بنسبة 85%، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بنسبة 83% وبطاقة 25 ألف م3/يوم، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بالشبيكة بنسبة 55%.

الالتزام بتعليمات محافظ أسوان
وخلال الجولة الميدانية، شدد المهندس ناجح مصطفى على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لرفع نسب ومعدلات الإنجاز، مع عدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار في حالة وجود أي تقاعس أو تقصير في التنفيذ، بجانب تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول لضمان الانتهاء من كافة المشروعات في مواعيدها المحددة.

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة
المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى أسوان المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري مبادرة حياة كريمة بقرية الكاجوج محافظ أسوان يوجه لتلبية مطالب أهالى الكاجوج قرية الكاجوج فى أسوان

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