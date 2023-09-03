محافظ أسوان يشهد انطلاق فعاليات الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات"، والتى تستمر خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر الجارى، بالتعاون بين كلية الدفاع الوطنى بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة.

جاء ذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبحضور اللواء دكتور محمد حسنى، والذى قام بإلقاء 2 محاضرة عن دور المعلومات فى إدارة الأزمات، وكذا دور التكنولوجيا الحديثة فى التنبؤ بالأزمات، وأيضاً الدكتور أشرف إمام، مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

عدد المستهدفين بالدورة التدريبية

وتستهدف الدورة التدريبية 62 متدربًا من مختلف أطياف المجتمع المدنى بمحافظة أسوان من أساتذة الجامعة، والعاملين بديوان عام المحافظة، والوحدات المحلية، ومديريات الخدمات، فضلاً عن خريجى وطلاب الجامعات المختلفة، والذين سيتم منحهم شهادات اجتياز الدورة فى الحفل الختامى.

جهود كلية الدفاع الوطنى

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في كلمته، بجهود كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى بإعتبارها منارة وطنية حقيقة تساهم فى تنفيذ سلاسل للبرامج التدريبية المتنوعة الهادفة لخدمة أبناء المجتمع المصرى ، وهذا يؤكد على الدور المتميز لهذه الصروح العلمية فى العلوم العسكرية على المستوى المصرى والدولى، فهى تمتاز بعطائها الاخر، لتثبت دائماً أن مصر غنية برجالها العظماء وأبنائها الأوفياء المخلصين، وقياداتها العسكرية المحبة لتراب هذا الوطن.

وأوضح محافظ أسوان أن عقد مثل هذه الدورات التدريبية يسهم فى الارتقاء بمجالات البحث العلمى والمعرفة لتحقق نتائج إيجابية من خلال طرح الآراء والمقترحات بين المدربين والمتدربين، وبالتالى توفير حزمة متكاملة ومتميزة من الخدمات التدريبية ذات الجودة العالية.

برنامج الدورة التدريبية

وتتضمن الدورة التثقيفية فى اليوم الثانى إلقاء 2 محاضرة للواء دكتور حسام أنور عن أسس ومنهجية إدارة الأزمات، وأيضاً دور أجهزة الدولة في إدارة الأزمات والكوارث، وفى اليوم الثالث سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء طيار دكتور هشام الحلبى عن الإدار بالأزمات "المفاهيم والملامح الرئيسية ومراحل التنفيذ"، وأيضاً الإدارة بالأزمات "آليات التصعيد وأسلوب المواجهة".

أما فى اليوم الرابع سيتم إلقاء 2 محاضرة للواء أ.ح أحمد يسرى المشرف على الدورة التدريبية عن مقترح تنظيم وتشكيل مراكز إدارة الأزمات، والتخطيط لإدارة الأزمات" تسلسل أسلوب إدارة الأزمة"، وليختتم هذا اليوم بتسليم الشهادات لخريجى الدورة التثقيفية لإدارة الأزمات.