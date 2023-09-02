السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: نهدف لوقف نزيف الدماء بين العائلات المتخاصمة (فيديو)

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن أسوان شرفت اليوم بتنظيم أول مؤتمر على مستوى الصعيد تحت عنوان "صعيد بلا ثأر" الذي يأتي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لنشر مبادئ التسامح والسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد وهو مايساهم في نبذ العنف والتعصب والقضاء على ظاهرة الثأر وغيرها من الظواهر المجتمعية السلبية.

هدف المبادرة 

وأضاف خلال مؤتمر "صعيد بلا ثأر" أن الهدف من ذلك الوصول لمواجهة الحاسمة لظاهرة الثأر، ووقف نزيف الدماء بين العائلات المتخاصمة ليعكس ذلك اهتمام الدولة وحرصها على التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين من خلال رفع الوعي الثقافي والقضاء على العادات والموروثات الخاطئة ومنها عادة الثأر.

محافظ أسوان يقدم الشكر 

وقدم محافظ أسوان كل الشكر والتقدير لمؤسسة "مصر الخير" لرعايتها الكريمة لهذه المبادرة الرائدة لتغليب صوت العقل وإعلاء روح التكاتف والتلاحم على أرض الدولة المصرية التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. وكل ذلك لن يتحقق إلا بتنحية خلافات الثأر وبدء صفحة جديدة من الحب والوئام والسلام.

جدير بالذكر أن افتتحت فعاليات مؤتمر "صعيد بلا ثأر" فى أسوان، صباح اليوم السبت، أحدى الفنادق الشهيرة بالمدينة بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، و الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  فضيلة الشيخ علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والشريف السيد الإدريسي، رئيس رابطة السادة الإدارسة.

وشهد مؤتمر صعيد بلا ثأر حضور المئات من العمد والمشايخ ورجال الدين، والأهالي من محافظات الصعيد المختلفة، والتي من أبرزها أسوان قنا، والأقصر وسوهاج وبني سويف.

وتضمنت فعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر في أسوان ترديد العديد من الحضور كلمات تحيا مصر ويحيا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك نظرًا لجهود القيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة والتي تساهم في حل مشكلات الثأر.

افتتاح فعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر فعليات مؤتمر صعيد بلا ثأر فى أسوان وزير الشباب والرياضة بفعاليات صعيد بلا ثأر وزيرة التضامن بفعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر محافظ أسوان بفعاليات مؤتمر صعيد بلا ثأر

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