جويل روبن: الجمهوريين يدفعون بأن بايدن ارتكب جرائم ولا يحاسب عليها

قال جويل روبن، مساعد وزير الخارجية الأمريكي سابقا، إن الجمهوريين يدفعون بأن الرئيس بايدن ارتكب جرائم ولا يحاسب عليها، ولكنهم لا يحددون هذه الجرائم، ولكن يدعون أن الرئيس ارتكبها، بينما الرئيس السابق ترامب تتم محاسبته بشكل غير عادل، حيث تم توجيه 91 تهمة له، ولكنه يواصل تفادي نظام العدالة.



وأضاف "روبن" خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الجمهوريون يسعون وراء نجل الرئيس بايدن، كما أنهم يسعون الآن وراء السيناتور مينينديز بهدف ما يمكن تسميته بتحريك المياه الراكدة، أو خلق حالة ارتباك لدى الشعب الأمريكي لمحاولة إظهار أن الجميع متساوي، ولكن هذا غير صحيح.

محاولة لضرب مصداقية الديمقراطيين في عيون الشعب الأمريكي



وتابع: "للأسف تم توريط سيناتور مينينديز في هذا الأمر، ولكن "مينينديز" لديه الفرصة للدفاع عن نفسه في المحكمة خلال الأيام المقبلة"، منوهًا إلى أنه على الصعيد السياسي يسعى الجمهوريون لاستغلال هذه اللحظة في محاولة لضرب مصداقية الديمقراطيين في عيون الشعب الأمريكي.