الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. تحذيرات فى أمريكا من هجمات إرهابية مع قرب موعد انتخابات 2024

انتخابات أمريكا
انتخابات أمريكا

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي، من أن خطر أن يشن متطرفون محليون هجمات على الأراضي الأمريكية لا يزال كبيرًا مع قرب موعد انتخابات نوفمبر 2024.

وجاء في البيان التقييمي السنوي لوزارة الأمن الداخلي حول المخاطر التي تتهدد الولايات المتحدة أنه في العام 2024 نتوقع أن يبقى خطر العنف المتأتي من متشدّدين عنيفين تطرّفوا في الولايات المتحدة كبيراً.

وأشار البيان إلى أنّ الخطر المتأتي من متطرفين عنيفين محليين، أي أولئك الذين لا روابط دولية معيّنة لهم، ومن متطرّفين متأثّرين بمنظمات إرهابية خارجية، لم يتغير كثيراً.

وشدد التقرير على أنّ كلا هذين الخطرين سيواصل الاستلهام والتحفيز من خلال مزيج من نظريات المؤامرة والمظلومية الشخصية وديمومة الأيديولوجيات العنصرية والإتنية والدينية والمناهضة للحكومة والتي غالباً ما يتم تشاركها عبر الإنترنت.

وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى خطر أساسي يشكّله متطرفون من ذوي الدوافع العنصرية والإتنية ممن ينادون بالحرب العرقية.

وحذرت وزارة الأمن الداخلي من احتمال أن يسعى متطرفون مدفوعون بنظريات المؤامرة ومظلوميات مناهضة الحكومة إلى تعطيل العمليات الانتخابية، كما حذرت من احتمال وقوع أعمال عنف أو توجيه تهديدات لمسؤولين حكوميين وناخبين ومسؤولين عن العملية الانتخابية.

إضافة إلى ذلك قالت الوزارة إن روسيا والصين وإيران ستنظر على الأرجح إلى موسم الانتخابات المقبل في 2024 على أنه فرصة لشنّ حملات تأثير علنية وسرية، وترمي إلى تحقيق مصالحها الخاصة وتقويض استقرار الولايات المتحدة.

الأمن الداخلي الأميريكي وزارة الأمن متطرفون الولايات المتحدة روسيا

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