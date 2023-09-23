محمد السيد عيد لـ "الشاهد": بعد العبور المواطنين كانوا بيبعتوا هدايا للقوات المسلحة

كشف الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، تفاصيل ما بعد عبور 6 أكتوبر، قائلاً:" مدينة السويس كانت هادية جداً محدش يصدق أن هنا كان في حرب".

وقال عيد خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة “إكسترا نيوز:” أنا وصلت مدينة السويس، ثلاث أيام الحرب أي 8 أكتوبر، عندما وصلت انبهرت من الإبداع محدش يقدر يقول أن هنا كان في حرب.. الدنيا كانت هادية جداً".

وأضاف:" بعد العبور المواطنين كانوا بيبعتوا هدايا للعساكر اللي شاركت في العبور، وأنا كنت من ضمن اللي ذهبوا إلي السويس لتوصيل الهدايا والتي تحتوى على سجادة صلاة أو أكل إضافي، وغيرها من الهدايا".

وأكد الكاتب، أن الضربة الجوية التي نفذتها القوات المسلحة، كانت السبب في الهدوء ما بعد الضربة، موضحاً أن توقيت الضربة جعلت القوات المسلحة تعبر بكل سهولة، وهذا ما يدل على الإتقان والإبداع المصري.

برنامج الشاهد

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.