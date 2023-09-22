الليلة.. الكاتب محمد السيد عيد يكشف لـ"الباز" كواليسه عن حرب أكتوبر فى "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، في الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة، الكاتب محمد السيد عيد، ليحكي عن الحرب بعد مرور خمسين عامًا.

ويكشف "السيد عيد" عن كواليس التحاقه بالجيش عام ١٩٦٩ وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف، ودور العميد أحمد حمدي العظيم في سلاح المهندسين.

ويتحدث الكاتب محمد السيد عيد عن توثيقه للحرب عبر الإذاعة المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.