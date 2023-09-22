"القاهرة الاخبارية": بكين تحث الدول المعنية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

حثت بكين الدول المعنية على رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فورا.

وجاء في بيان مشترك نقلته فضائية القاهرة الاخبارية، اليوم الجمعة، أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكري غير القانوني في سوريا.

وذكر البيان أن الجانبين يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، عن أن الصين وسوريا أقامتا شراكة استراتيجية.

وهذه أول زيارة رسمية للأسد منذ نحو عقدين إلى الصين، في وقت يجتهد فيه للحصول على دعم لإعادة إعمار بلاده التي دمرتها الحرب.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد خلال سنوات النزاع المستمر في بلاده منذ العام 2011، بعد روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، واللتين تقدمان لها دعما اقتصاديا وعسكريا غيّر ميزان الحرب لصالحها.

وتندرج هذه الزيارة في إطار عودة الأسد تدريجيا منذ أكثر من سنة إلى الساحة الدولية، بعد عزلة فرضها عليه الغرب.

واستقبل الرئيس الصيني نظيره في هانغجو، الجمعة، على هامش دورة الألعاب الآسيوية.

وقال "شي"، وفق تقرير لشبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية عن الاجتماع: سنعلن بصورة مشتركة اليوم عن إقامة الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية.

وأضاف شي: في مواجهة الوضع الدولي المليء بعدم الاستقرار وعدم اليقين، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سوريا، والدعم القوي المتبادل بينهما، وتعزيز التعاون الودي، والدفاع بشكل مشترك عن الإنصاف والعدالة الدوليين.

وتعد الصين أحد حلفاء الرئيس السوري، ومنحته دعمها في مجلس الأمن الدولي، عبر الامتناع بانتظام عن التصويت على القرارات المعادية للحكومة السورية