لإعادة الإعمار أم الدعم العسكري.. لماذا يزور بشار الأسد الصين؟

تحدث خليل هملو، مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" عن زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الصين، مؤكدًا أن جميع المراقبين والمحللين في سوريا ينظرون لهذه الزيارة بإيجابية أهمية كبيرة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة هي الأولى لبشار الأسد منذ اندلاع الأزمة وسبقها زيارة إلى روسيا وإيران باعتبارهما حلفاء للحكومة السورية.

وتابع: "حسب ما تم تداوله في وسائل الإعلام السورية فإن الهدف من الزيارة أن تكون سوريا بوابة الصين في الشرق الأوسط والمنطقة الصناعية الأولى للصين بالشرق الأوسط".

مراسل “القاهرة الإخبارية”: الشركات الصينية قدمت الكثير من الدراسات لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا

وأشار إلى أن هذه الخطوة كان مُخططًا لها لكن الحرب في سوريا أخرت تنفيذها لكن اليوم هناك إحياء واضح لهذه الفكرة، وتم توقيع 3 مذكرات تفاهم في المجال الاقتصادي والتعاون بين الجانبين، وأيضًا في مجال التعاون بمبادرة الحزام والطريق.

وأكد أن الصين عملاق الاقتصاد العالمي والشركات الصينية قدمت الكثير من الدراسات لإعادة تأهيل البنية التحتية في سوريا، مشيرًا إلى أن موضوع إعادة الإعمار في سوريا ليس قرارًا يخص الصين وروسيا فقط بل قرار أممي.