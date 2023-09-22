"القاهرة الإخبارية": الرئيس الصينى يعلن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا

التقى الرئيس الصيني، شي جين بينج، نظيره السوري بشار الأسد، وعقدا اجتماعًا، معلنًا عن إقامة شراكة استراتيجية مع سوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الرئيس الصينى: سنعمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات المطورة مع سوريا ستصبح محطة مهمة في تاريخ البلدين، مصيفًا: "سنعمل مع سوريا لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون".

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن علاقات سوريا مع دول عربية وإقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول صديقة مثل الصين.