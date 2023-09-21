"القاهرة الإخبارية": الرئيس السوري يصل الصين في أول زيارة رسمية منذ 2004

أفادت فضائية “"القاهرة الإخبارية"، بوصول الرئيس السوري بشار الأسد، إلى مدينة هانجتشو الصينية في أول زيارة رسمية للبلاد منذ عام 2004.

وتأتي هذه الزيارة في ظل تحسن علاقات سوريا مع دول عربية وإقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع دول صديقة مثل الصين.

تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والصين

و يبحث الرئيس السوري مع نظيره الصيني شي جين بينج، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والصين في مختلف المجالات، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والإعمار والطاقة والتكنولوجيا.

و يتطرق الطرفان إلى قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل التطورات في سوريا والشرق الأوسط، والحرب على الإرهاب، والأزمة المهاجرية، والتغير المناخي، والحفاظ على التعددية والحوار بين الحضارات.

يذكر ان انحازت الصين مرارا إلى جانب سوريا في القضايا المتعلقة بالحرب الأهلية السورية، خاصة في مجلس الأمن الدولي حيث امتنعت بكين وموسكو في الماضي عن التصويت على قرارات لتوسيع آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا البلاد، الأمر الذي أثار إدانة واسعة النطاق من الدول الأعضاء الأخرى في المجلس.