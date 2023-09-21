الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الصينى يستضيف الأسد وقادة آخرين فى حفل افتتاح الألعاب الآسيوية

شي جينبينغ
شي جينبينغ

كشفت وسائل إعلام صينية رسمية الخميس، عن أنّ الرئيس  شي جينبينغ  سيستضيف نظيره السوري  بشار الأسد وقادة آخرين في حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو شمال غرب البلاد.

وأوضحت شبكة "سي سي تي في" التليفزيونية الرسمية أنّ شي سيحضر حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو يومي 22 و23 سبتمبر، وسيقيم مأدبة ترحيب وأنشطة ثنائية للقادة الأجانب الذين يزورون الصين.

 الرئيس السوري سيحضر الحفل ضمن أول زيارة له إلى الصين منذ 2011

ومن بين القادة الأجانب الذين سيحضرون الحفل، الرئيس السوري الذي يقوم بأول زيارة له إلى الصين منذ اندلاع الحرب الأهلية في بلاده في 2011، وزعماء دول حليفة للصين من بينها الكويت وكمبوديا والنيبال، بحسب ما أوضحت الشبكة التليفزيونية الصينية.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الآسيوية في سبتمبر 2022، لكنّها أُرجئت بسبب القيود الصارمة التي فرضتها الصين للقضاء على فيروس كورونا.

ويشارك في هذه الألعاب التي تمّ تنظيمها للمرة الأولى نيودلهي في 1951 رياضيون من 45 دولة ومنطقة في آسيا والشرق الأوسط.

 

txt

الصين تؤكد تحسين إجراءات طلب الحصول على التأشيرة للأجانب القادمين إليها

عدد من اللقاءات والفعاليات

وأعلنت الرئاسة السورية عن أن الرئيس بشار الأسد سيترأس وفدًا رفيع المستوى إلى الصين، في أول زيارة له إلى الصين منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية الدامية قبل أكثر من 12 عامًا.

وقالت الرئاسة السورية أمس، إن الزيارة تأتي بناء على طلب رسمي من الرئيس الصيني شي جين بينغ و"ستتضمن عددًا من اللقاءات والفعاليات" التي يعقدها الأسد وشي في بكين وهانغتشو.

القضايا المتعلقة بالحرب الأهلية السورية

يذكر أنه انحازت الصين مرارًا وتكرارًا إلى جانب سوريا في القضايا المتعلقة بالحرب الأهلية السورية، خاصة في مجلس الأمن الدولي، حيث امتنعت بكين وموسكو في الماضي عن التصويت على قرارات لتوسيع آلية إيصال المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا البلاد، الأمر الذي أثار إدانة واسعة النطاق من الدول الأعضاء الأخرى في المجلس.

ويأتي ذلك أيضًا بعد ستة أشهر من الاتفاق التاريخي الذي توسطت فيه الصين والذي شهد استعادة المنافسين الإقليميين، المملكة العربية السعودية وإيران، حليفة الأسد، العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات بعد توقف دام سبع سنوات.

وأدت استعادة العلاقات بين الرياض وطهران إلى اتباع نهج إيجابي من السعودية تجاه قبول سوريا في جامعة الدول العربية، وبعد ذلك تم قبول دمشق مرة أخرى في الجامعة بعد توقف دام 12 عامًا.

شي جينبينغ مدينة هانغتشو الألعاب الآسيوية الصين فيروس كورونا الحرب الأهلية السورية

مواد متعلقة

الأولى منذ 2011.. ماذا تحمل زيارة الرئيس السوري إلى الصين؟

البرهان إلى نيويورك للمشاركة فى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية

بعد فاجعة درنة.. مخاوف من انهيار السدود فى 3 دول كبرى

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار "اليونسكو" بشأن أريحا القديمة: دليل على صدقنا

"الوطني الليبي لمكافحة الأمراض" يعزز جهود رصد الأوبئة بدرنة

الرئيس الفلسطينى معلقًا على قرار "اليونسكو" بشأن أريحا القديمة: أمر بالغ الأهمية

الأردن يشارك فى المؤتمر العالمى الأول للصحة والسكان بالقاهرة

الأكثر قراءة

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية الخميس 21-9-2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 21-9-2023

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟