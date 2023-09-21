الصين تؤكد تحسين إجراءات طلب الحصول على التأشيرة للأجانب القادمين إليها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "ماو نينج"، إن بلادها عملت على تحسين إجراءات طلب الحصول على التأشيرة للأجانب القادمين إليها.

وأوضحت ماو - فى مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن التحسين يتضمن 7 بنود رئيسية و15 بندًا فرعيًا، وتتعلق بشكل أساسي بالخلفية التعليمية لمقدم الطلب ومعلومات أفراد الأسرة وتجارب السفر السابقة وما إلى ذلك، مشيرة إلى المتقدمين سيقضون وقتًا أقل بكثير فى ملء الاستمارات وستكون عملية طلب التأشيرة أكثر بساطة، مؤكدة أن الوزارة ستسهل التبادلات الشعبية بين الصين والدول الأجنبية من أجل تعزيز التنمية عالية الجودة ومساعى الانفتاح لدى الصين.

وتعليقًا على التقرير الصادر عن الحكومة البريطانية بشأن هونج كونج، أعربت ماو عن استنكار بلادها ومعارضتها للتقرير، واصفة إياه بأنه "تدخل سافر" فى شؤون هونج كونج و"انتهاك لمبادئ القانون الدولى والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

ورأت المتحدثة أن التقرير يحتوي على اتهامات معتادة غير مسؤولة وغير واقعية، منوهة بأن قصة نجاح هونج كونج لا جدال فيها، وأنها دمجت نفسها بنشاط في تنمية الصين وتواصل العمل كجسر ونافذة مهمين بين البر الرئيسي الصيني وبقية العالم، مؤكدة أن اقتصاد هونج كونج يواصل ازدهاره، وأن مكانتها كمركز مالي وتجاري دولي وكمركز دولي للشحن لا تزال قوية، كما أن النظام الدستوري يستمر في العمل بشكل جيد ويجرى الحفاظ على الأمن الوطني، ويجرى تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونج كونج".