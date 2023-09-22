الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحركة الوطنية": ندعم ترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة لاستكمال تحقيق أحلامنا

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، عن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب ضرورة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية؛ لتحقيق حلم "الجمهورية الجديدة" التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر.

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 الحزب: دعم ترشح السيسي لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وتنموية

وأضاف الحزب في بيانه: من هنا تأتي الضرورة لاستمرار الرئيس السيسي في رئاسة الجمهورية؛ لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وتنموية.

كان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن عن استعدادات الهيئة للانتخابات الرئاسية الخامسة التعددية التي تشهدها مصر، والثالثة التي تشهدها البلاد بعد ثورة ٣٠ يونيو.

وأضاف البنداري، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الأربعاء الماضي بقاعة المؤتمرات والندوات بمدينة نصر، أن كل مواطن مسجل بقاعدة بيانات الناخبين له الحق في المشاركة في التصويت في الانتخابات واختيار الرئيس الذي يمثله من خلال إنتخابات ديمقراطية نزيهة.

وقال المستشار أحمد بنداري، إن الهيئة الوطنية هي هيئة مستقلة تماما بحكم الدستور والقانون واختصاصاتها وضــع القواعــد المنظمــة لإجــراءات عمليــة الانتخابـات الرئاسـية وإصـدار جميـع القـرارات المنظمـة لعملهـا، وتنفيـذ عمليـة الانتخابـات، وفقـا لأحكام القوانين، وإعــداد قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــم القومــي، وتحديثهــا وتعديلهــا، و دعــوة الناخبيــن للانتخابــات، وتحديــد مواعيدهــا، ووضــع الجــدول الزمنــي منهــا، وفتــح بــاب الترشــح، وتحديــد المواعيــد الخاصــة بــه، وتلقــي طلبــات الترشــح، وفحصهــا، والتحقــق مــن اســتيفائها للشــروط المطلوبــة، والبــت فيها، وإعــلان أســماء المترشــحين ووضــع قواعــد ســير عمليــة الانتخابــات، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز للانتخابات.

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