الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

“التصديري للحاصلات”: القرار الروسي للتداول بالعملات المحلية يحتاج لنظام مصرفي خاص

مصطفي النجاري
مصطفي النجاري

كشف مصطفى النجاري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه بعد قرار روسيا بالسماح لأكثر من 30 دولة بينها مصر، بالتداول بعملتها المحلية، يجب تحديد الآليات ووضع نظام مصرفي في كلا البلدين (مصر وروسيا)، حتى يتم تقدير سعر صرف ثابت للجنيه والروبل.

تقدير سعر صرف ثابت للجنيه والروبل 

وأوضح "النجاري" في تصريحات خاصة لـ" الدستور" أن روسيا أكبر مستورد للحاصلات الزراعية المصرية من خضروات وفاكهة سواء الطازجة أو المجففة، إضافة إلي أن مصر تستورد مواد خام كثيرة من روسيا، ومع التعامل بالعملات المحلية سوف يقلل ذلك من الاحتياج للدولار.

الحاصلات الزراعية شهدة طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري 2023

وأضاف أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية شهدة طفرة غير مسبوقة خلال العام الجاري 2023، مشيراً إلي أن هناك بعض العوائق التي تعمل الحكومة علي حلها من خلال زيادة وعي الفلاح، وأبرزها استخدام المبيدات العضوية بدلا من الكيميائية.

واعتمدت روسيا قائمة تضم عدد من الدول يعتبرها الكرملين صديقة ومحايدة تسمح للبنوك والمضاربين منها بالتداول فى سوق الصرف الأجنبي والأسواق المالية فى روسيا، في خطوة تهدف لجعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة.

وتضمنت القائمة المعتمدة أكثر من 30 دولة من ضمنهم مصر وبيلاروسيا وكازاخستان، وأوزبكستان والجزائر والبحرين  والصين وقطر والمغرب والمملكة العربية السعودية والإمارات وجنوب أفريقيا

وقالت الحكومة الروسية إن "القرار يهدف إلى تحسين كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل أسعار مباشرة للروبل لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على التسويات بالعملة الوطنية".

مصطفي النجاري المجلس التصديري للحاصلات التصديري للحاصلات الزراعية ملتها المحلية أرض الواقع

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