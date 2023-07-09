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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العطار: مصر نجحت في إدخال صادرات الحاصلات الزراعية لـ82 دولة جديدة آخر 5 سنوات

صادرات الحاصلات الزراعية
صادرات الحاصلات الزراعية

قال أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن مصر نجحت في إدخال صادرات الحاصلات الزراعية إلى 82 دولة جديدة آخر 5 سنوات، مع زيادة الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة حيث إن المنتج المصري من المنتجات التي لها مكانة كبرى بين دول العالم. 

ولفت «العطار» خلال افتتاح معرض أجرو إيجيبت 2023، إلى أن مصر دخلت 4 أسواق جديدة في الحاصلات الزراعية خلال الفترة من 2014 حتى 2018، فيما دخلت نحو 82 دولة خلال الفترة من 2018 حتى 2023.

واشار رئيس الحجر الزراعي، إلى أن مصر حققت أرقاما قياسية في حجم صادرات الحاصلات الزراعية سنوية خلال منذ عام 2018 حتى 2022 التي سجلت فيها مصر 5.6 مليون طن حاصلات زراعية.
 

وأوضح العطار، خلال افتتاح المعرض أن مصر تصدر نحو 403 منتجات سنويا إلى 160 دولة، كما حققت مصر نجاحا ملحوظا في تطوير منظومة الحجر الزراعي المصري،  والتي ساهمت في تطور صادرات الحاصلات الزراعية بما يتوافق مع اشتراطات الأسواق العالمية.

 

وجرى افتتاح المعرض اليوم بوجود مجموعة كبيرة من الشركات الزراعية والكيماوية في مصر وفي الشرق الأوسط.

 

أحمد العطار الخضروات والفاكهة العطار رئيس الحجر الزراعي المعرض مصر

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