"الحاصلات الزراعية": وقف تصدير البصل فى صالح المستهلك ويمنع الاحتكار فى السوق

قال أحمد صبحي، عضو المجلس التصدير للحاصلات الزراعية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر هو قرار صائب وفي الوقت المناسب، لافتًا إلى أن الغرض من ذلك القرار هو الحفاظ على ما تبقي من المحصول للسوق الداخلية الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية، حيث إنها المرة الأولي في تاريخ محصول البصل أن تحدث هذه الارتفاعات المبالغ بها، وكان يجب على الحكومة أن تتدخل وذلك في صالح المستهلك.

وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر هو قرار صائب

وأوضح صبحي في تصريحات خاصة لــ"الدستور" أنه ما زال هناك ارتفاع في عدد كبير من المحاصيل الزراعية المطروحة في الأسواق المحلية، والتي سوف يكون هناك تحرك من قبل الحكومة للحد من الاحتكار في الأسواق من خلال التجار، لافتًا إلى أنه بالنسبة للبصل فهذا أفضل قرار لإحداث انخفاض سريع في الأسعار، وذلك لصالح السوق الداخلية والمستهلك.

قلة المعروض مع كثرة الطلب تسبب زيادة في الأسعار

وطالب عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه لا بد من استثناء البصل الأخضر والبصل المجفف، حيث إنهم لا يوجد لهم طلب داخل السوق المحلية بشكل كبير بينما تتم زراعتها وتصنيع المجفف لغرض التصدير فقط، مشيرًا إلى أنه قد شهدت أسعار الخضروات والفاكهة ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية منها ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على إنتاجية عدد كبير من المحاصيل ونتجت عنها قلة المعروض مع كثرة الطلب، وما بين ارتفاع الخامات والتي أصبحت تسبب عبئًا على المزارع.

وقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق، وقد صعدت قيمـة صادرات مصر من البصل الطازج بنسبة 95.9% خـلال النصف الأول من عام 2023، حيث بلغت 129.3 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة مـن العام السابـق، بقيمة ارتفاع بلغت 63.3 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.