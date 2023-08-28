"الحاصلات الزراعية": التغيرات المناخية العالمية ساهمت في زيادة صادرات مصر

قال مصطفي النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن العالم يشهد تغيرات مناخية كبيرة والتي تهدد الأمن الغذائي في دول العالم، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بالاستقرار المناخي، مما يجعلها من الدول المتميزة بين دول العالم.

زيادة الصادرات المصرية في النصف الأول من 2023

وأوضح النجاري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن نتيجة التغيرات المناخية منذ بداية العام الجاري زادت الصادرات المصرية إلى 5.1 مليون طن مع نهاية يوليو 2023، وهي زيادة غير مسبوقة، لافتا إلى أن لتلك التغيرات تأثير سلبي على الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى نقص في الموارد الغذائية وزيادة في أسعار الأغذية.

تأثيرات السيول والجفاف في العالم

ونوه بأن السوق المصري شهد تأثير محلي بارتفاع الأسعار حيث أن ذلك أمر طبيعي في ظل التضخم العالمي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تعمل حاليا مع مراكز البحوث على استنباط شتلات وبذور ذات إنتاجية أعلى ومقاومة لتأثير التغيرات المناخي.

وأشار رئيس لجنة الأرز إلى أنه في حال نجاح التجارب سوف يكون لمصر دور أساسي في إحداث توازن ملحوظ بين العرض والطلب العالمي خصوصا في ظل وجود المشروع القومي للزراعات المحمية التي تلاحظ دخوله بقوة في سوق العرض سواء المحلي أو الخارجي.

الأرز المصري شهد طفرة نوعية

واختتم تصريحه مؤكدا أن الأرز المصري شهد طفرة نوعية من خلال استنباط أنواع جديدة، والتي تعطي إنتاجية عالية بأقل استخدام للمياه، مما يجعل لدينا مخزون آمن من الأرز خلال الأعوام القادمة، موضحا أن مساحة الأرض المزروعة 1.25 مليون فدان، وإنتاجية المساحة المزروعة بواقع متوسط 3.8 طن أرز شعير "خام" للفدان، أي تعادل المساحة المنزرعة 4.75 مليون طن أرز شعير، والذي يعطي بعد الضرب "لإنتاج أرز أبيض" حوالي 3 ملايين طن أرز أبيض.