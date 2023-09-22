مارتين أوديجارد يجدد عقده مع أرسنال حتى يونيو 2028

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم، عن تجديد عقد لاعبه النرويجي مارتين أوديجارد بعقد طويل الأمد.

أوديجارد انضم إلى أرسنال في صفقة انتقال نهائية صيف عام 2021، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 40 مليون يورو، بعدما لعب معارًا للفريق منذ مطلع ذاك العام.

وأكد النادي اللندني عبر موقعه الإلكتروني، توقيع أوديجارد على عقد طويل الأمد يربطه بالفريق حتى يونيو 2028.

أوديجارد عبر بدوره عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق، حيث قال للموقع الرسمي للنادي:

تجديد عقد قائده النرويجي مارتين أوديجارد حتى يونيو 2028.

وانضم أوديجارد إلى أرسنال في يناير 2021 على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، قبل أن ينتقل بصفة نهائية للفريق في صيف نفس العام مقابل 40 مليون يورو.

وحصل أوديجارد على جائزة أفضل لاعب في أرسنال الموسم الماضي، بعد موسم سجل خلاله 15 هدفًا في جولة الدوري الإنجليزي.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله توقيع أوديجارد على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

وعبر أوديجارد عن سعادته بتجديد عقده مع "الجانرز"، معلقًا: "توقيع عقد جديد كان قرارًا سهلاً حقًا بالنسبة لي لعدة أسباب. ما نقوم به الآن كنادٍ هو أمر خاص، وأريد أن أكون جزءًا من ذلك".

وتابع: "أنا متحمس حقًا لما سيأتي إلى هنا. لقد وجدت مكانًا يمكنني أن أستقر فيه حقًا وأسميه بيتي".

وأضاف: "ربما تكون قصتي مختلفة بعض الشيء، حيث إنني انتقلت بين أندية مختلفة منذ أن كان عمري 16 عامًا. في أرسنال، منذ اليوم الأول، شعرت بأنني بحالة جيدة وهذا بالتأكيد بيتي الآن".

واختتم قائلًا: "أريد فقط أن أقول شكرًا لكل من يعمل في النادي وبالطبع مشجعينا الرائعين. سأستمر في تقديم كل شيء لتحقيق النجاح لهذا النادي في السنوات المقبلة".

وتمكن أوديجارد من تسجيل 15 هدفًا لـ أرسنال الموسم الماضي في بطولة الدوري الإنجليزي، ليفوز بجائزة أفضل لاعب في النادي، كما تواجد في التشكيل المثالي للموسم بـ"بريميرليج".

وقال المدير الرياضي إيدو: "إن الموافقة على عقد جديد مع مارتن وإكماله يعد بمثابة أخبار رائعة لنا جميعًا. إنه قائدنا، وهو لاعب دولي ذو خبرة ولاعب يمنحنا الكثير من الجودة والسعادة في كل مرة يلعب فيها معنا.

"لا يزال مارتن يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، لذلك لا يزال هناك الكثير ليقدمه، ويسعدنا أننا سنكون معًا في السنوات القادمة. هدفنا هو الحفاظ على أفضل لاعبينا، ومع ضم مارتن الآن أيضًا، يسعدنا إكمال عقود جديدة طويلة الأمد مع عدد من أهم اللاعبين الشباب لدينا في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المدير الفني ميكيل أرتيتا: "توقيع مارتن على عقد جديد طويل الأجل يعد خبرًا جيدًا لكل من له علاقة بآرسنال. إنه قائدنا وشخص يحظى باحترام كبير في نادينا، وهو قدوة رائعة ومحترف، ويجلب الجودة والنضج في كل ما يفعله. على أرض الملعب، كما رأى الجميع، مارتن لاعب شاب يتمتع بجودة عالية ويسهم باستمرار على هذا المستوى العالي".

كمدرب العمل مع مارتن كشخص ولاعب هو متعة مطلقة، ومن الرائع أنه بعد تجربة عدد من الأندية بالفعل في مسيرته، أصبح الآن مستقرًا ويشعر حقًا بأنه في بيته في أرسنال. نحن جميعًا نتطلع إلى مواصلة رحلتنا مع مارتن في السنوات القادمة.