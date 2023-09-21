بعد وقف تصديره.. هل تنخفض أسعار البصل في الأسواق؟

خلال الفترة الماضية، ارتفعت أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة الأمر الذي دفع الحكومة لاتخاذ بعض القرارات المهمة منهاضبط أسعار المحاصيل الاستراتيجية في الأسواق.

وبالفعل أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

انخفاض أسعار البصل خلال الأيام القادمة

حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن قرار مجلس الوزراء بوقف تصدير البصل جاء في وقته لاسيما مع ارتفاع أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة فقد وصل إلى 30 جنيهًا للكيلو وربما أكثر في بعض المناطق.

وأوضح أبو صدام أن هذا القرار من المتوقع أنه سيسهم في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البصل يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي لا غني عنها في السوق المحلي المصري.

وأضاف أن وقف تصدير البصل خلال هذه الفترة جاء من أجل عدم احتكار السلع والمحاصيل الاستراتيجية وأيضًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي من تلك المحاصيل ومنها البصل.

وعن ارتفاع أسعار البصل يوضح نقيب الفلاحين أن الأسعاره ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بسبب عدة عوامل منها؛ ارتفاع الصادرات المصرية من البصل وتخزين التجار للبصل فضلاً عن تراجع المساحات المزروعة من البصل، قإن كل تلك العوامل أدت إلى انخفاض المعروض من البصل في السوق المحلي ومن ثم ارتفاع أسعاره.

ويتوقع نقيب الفلاحين عودة أسعار البصل إلى طبيعتها بعد قرار مجلس الوزاء بوقف تصدير البصل لمدة 3 شهور، على أن تنخفض اسعار البصل خلال الأيام المقبلة وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق.

ارتفاع الصادرات المصرية

كشف المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم التصديري الحالى الذي يبدأ في سبتمبر من كل عام، وينتهي في أغسطس، شهد ارتفاعًا بنحو 30%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 2.470 مليار دولار، موضحًا أن الموسم التصديري يبدأ من سبتمبر حتى أغسطس سنويًّا.

وتوقّع المجلس تخطي إجمالي الصادرات حاجز 3.5 مليار دولار بنهاية الموسم التصديري للعام الحالي، في ظل الطلب على الصادرات المصرية في الآونة الأخيرة والعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار البصل إلى 50%

من جانبه أكد د.علي خليل، مدير معهد البحوث الحقلية، أن ارتفاع أسعار المحاصيل ولاسيما البصل جاء نتيجة الوسطاء من التجار الذين يقومون بتخزين المحاصيل الزاعية لرفع اسعارها.

وأوضح خليل أن ما يفعله الوسطاء يعرف باسم "تعطيش السوق" وهو ما يتسبب في خلق أزمات ورفع الأسعار في الأسواق، نتيجة لقلة المعروض والأزمة التي يتسبب فيها البعض.

وتوقع خليل أن يتك ضبط الاسعار في الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أسعار البصل حيث سيتم حصاد البصل المزروع في أراضي الصعيد ما سيسهم في خفض اسعاره إلى نحو 50%.