على وشك الحل.. "الزراعة" تزف بشرى بشأن أسعار البصل

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، مشيرًا إلى أن كل تاجر كان يحتكر البصل لرفع الأسعار سيقوم بطرح ما لديه من محصول بعد قرار وقف التصدير، ومن ثم سينخفض السعر.

وقال أحمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، المُذاع على قناة "أون"، إن الوزارة رصدت ممارسات احتكارية على البصل؛ لتعطيش وتحقيق أرباح كبيرة.

منع تصدير أي سلعة أساسية تحدث عليها ممارسات احتكارية

وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن قرار الحكومة بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر يضرب الممارسات الاحتكارية، حيث وجه وزير الزراعة بمنع تصدير أي سلعة أساسية تحدث عليها ممارسات احتكارية من التجار.

وأشار إلى أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.

وتابع: "الدولة مخدتش قرار منع تصدير البصل الفترة الماضية، لأن مصر عندها التزامات تصديرية، ومهم الحفاظ على سمعة البلد، وأخذنا القرار في الوقت المناسب حتى التأكد من تبعاته وتأثيره".