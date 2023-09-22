الجمعة 22 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

الأهلى يواجه النصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023

الأهلى
الأهلى

مباريات كرة القدم هي أحد أكثر الرياضات شعبية في العالم،  حيث يتابعها ملايين الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات، وتنقل القنوات المحلية المفتوحة والقنوات المشفرة الدوريات العربية والأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023 

مباريات الدوري السعودي اليوم

يواجه فريق الأهلى  فريق النصر في الجولة السابعة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويبحث النادي الاهلي خلال المباراة  على الفوز وانتظار تعثر الهلال لخطف صدارة الدوري إذ يحتل اهلي جدة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر جدول الترتيب وبفارق النقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة أيضا.

ويحتاج  نادي النصر 3 نقاط حتى  يحتل حاليا المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 12 نقطة وسيسعى لتحسين مركزه في الجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري السعودي في نفس اليوم كالتالي: 

  • الرياض يواجه الفيحاء – 6 مساء – تذاع على قنوات  SSC HD
  • الأخدود يواجه الخليج – 6 مساء - تذاع على قنوات SSC HD
  • الوحدة يواجه أبها – 9 مساء - تذاع على قنوات SSC HD

رسميًا.. "أبوظبي الرياضية" تفوز بحقوق بث الدوري الإفريقي لكرة القدم

الدوري الأوروبى: لاسك لينز يتقدم على ليفربول بهدف فى الشوط الأول

مباريات الدوريات الأوربية 

  • ديبورتيفو ألافيس يواجه أتلتيك بيلباو– 10 مساء في الدوري الإسباني يذاع على قنوات Bein Sports HD
  • سالرينيتانا يواجه فروسينوني ــ 7:30 مساءً في الدوري الإيطالي ويعرض على قناة أبو ظبي الرياضية
  • ليتشي يواجه جنوى ــ 9:45 مساءً ــ أبو ظبي الرياضية
  • شتوتجارت يواجه دارمشتات ــ 9:30 مساءً ضمن مباريات الدوري الألماني وتذاع على قنوات  Bein Sports HD
  • موناكو يواجه نيس ــ 10:00 مساءًا في الدوري الفرنسي ويذاع على قنوات Bein Sports HD

اقرأ أيضاً

رسميًا.. الأهلى يعلن حضور 30 ألف مشجع أمام سانت جورج

مباريات الدوري الاسباني الدورى الألماني مباريات الدوري السعودي جدول مباريات اليوم مباريات الدوري السعودي اليوم مباريات الدوريات الاوربية

الأكثر قراءة

عاجل.. نقل مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى بالضبعة تمهيدًا لتركيبها فى 6 أكتوبر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 22-9-2023

عاجل.. التأمينات الاجتماعية: صرف علاوة غلاء المعيشة فى نوفمبر المقبل بأثر رجعى

روسيا تعرب عن استيائها إزاء قرار بلغاريا طرد 3 رجال دين روس

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

تركيا وإسرائيل تتجهان نحو تعاون استراتيجى فى الطاقة والتنقيب عن الغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خلال لقائه إيلي كوهين.. شكري: يجب على إسرائيل الابتعاد عن التصعيد في الأراضي المحتلة

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة