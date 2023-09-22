الأهلى يواجه النصر.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22-9-2023

مباريات كرة القدم هي أحد أكثر الرياضات شعبية في العالم، حيث يتابعها ملايين الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات، وتنقل القنوات المحلية المفتوحة والقنوات المشفرة الدوريات العربية والأجنبية، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول مباريات اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 2023

مباريات الدوري السعودي اليوم

يواجه فريق الأهلى فريق النصر في الجولة السابعة من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب جامعة الملك سعود.

ويبحث النادي الاهلي خلال المباراة على الفوز وانتظار تعثر الهلال لخطف صدارة الدوري إذ يحتل اهلي جدة المركز الثالث برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال متصدر جدول الترتيب وبفارق النقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة أيضا.

ويحتاج نادي النصر 3 نقاط حتى يحتل حاليا المركز السادس في الدوري السعودي برصيد 12 نقطة وسيسعى لتحسين مركزه في الجولة السابعة.

وجاءت مواعيد مباريات الدوري السعودي في نفس اليوم كالتالي:

الرياض يواجه الفيحاء – 6 مساء – تذاع على قنوات SSC HD

الأخدود يواجه الخليج – 6 مساء - تذاع على قنوات SSC HD

الوحدة يواجه أبها – 9 مساء - تذاع على قنوات SSC HD

مباريات الدوريات الأوربية

ديبورتيفو ألافيس يواجه أتلتيك بيلباو– 10 مساء في الدوري الإسباني يذاع على قنوات Bein Sports HD

سالرينيتانا يواجه فروسينوني ــ 7:30 مساءً في الدوري الإيطالي ويعرض على قناة أبو ظبي الرياضية

ليتشي يواجه جنوى ــ 9:45 مساءً ــ أبو ظبي الرياضية

شتوتجارت يواجه دارمشتات ــ 9:30 مساءً ضمن مباريات الدوري الألماني وتذاع على قنوات Bein Sports HD

موناكو يواجه نيس ــ 10:00 مساءًا في الدوري الفرنسي ويذاع على قنوات Bein Sports HD