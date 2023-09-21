الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "أبوظبى الرياضية" تفوز بحقوق بث الدورى الإفريقى لكرة القدم

الدوري الإفريقي لكرة
الدوري الإفريقي لكرة القدم

أعلنت شبكة أبوظبي الرياضية، رسميًا حصولها على حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وقالت الشبكة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع إكس "تويتر سابقًا": "حصلت قنوات أبوظبي الرياضية على حقوق بث دوري كرة القدم الإفريقي "السوبر ليج" ليتم بثها على القنوات المفتوحة مجاناً".

ومن المقرر أن تشهد النسخة الأولى لبطولة الدوري الإفريقي، مشاركة ثمانية أندية من الأبرز في القارة السمراء، وهم الأهلي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي، وإنيمبا النيجري، وسيمبا التنزاني، وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

وستقام النسخة الأولى للدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر المقبل.

أبوظبي الرياضية الدوري الإفريقي لكرة القدم السوبر ليج الاهلى الوداد الترجي صن داونز

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