الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدوري الأوروبى: لاسك لينز يتقدم على ليفربول بهدف فى الشوط الأول

احتفال لاعبي لاسك
احتفال لاعبي لاسك

تأخر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول في مباراة اليوم.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا وضعيفًا بين كلا الفريقين.

وتقدم لاعبو ليفربول للضغط على دفاعات فريق لاسك من الدقائق الأولى من المباراة لتسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب، فيما اعتمد فريق لاسك على التأمين الدفاعي واللعب على الهجمات المرتدة في محاولة تسجيل هدف مباغت وعكس سير المباراة.

وسجل فلوران فليكر هدف التقدم لفريق لاسك في الدقيقة 14 بعدما وصلته عرضية زميله هورفاث من ركلة ركنية وسددها بيمناه مباشرة ناحية المرمى وسكنت الشباك على يمين الحارس.

واندفع فريق ليفربول للهجوم في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة، فيما تراجع فريق لاسك للدفاع في محاولة الخروج بالنتيجة على وضعها في الشوط الأول.

وسدد لاعبو لاسك كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت 2 من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل تسديدة من 6 محاولات لفريق ليفربول وخرجت 3 من الملعب واعترض الدفاع 2.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 69% مقابل 31% لصالح فريق لاسك.

ليفربول محمد صلاح لاسك لينز الدوري الاوروبي بطولة الدوري الاوروبي

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