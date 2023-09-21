سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

كشف وزير الخارجية سامح شكري، ملامح اجتماعه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان.

لقاء شكري واللهيان

وقال سامح شكري، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، منذ قليل، إنه بحث مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات.

واستقبل سامح شكري، أمس الأربعاء، نظيره الإيراني داخل مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وتطرق اللقاء إلى محددات وضوابط العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، كما بحثا عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.