الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سامح شكرى: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

لقاء وزيري خارجية
لقاء وزيري خارجية مصر وإيران أمس

كشف وزير الخارجية سامح شكري، ملامح اجتماعه مع وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان. 

لقاء شكري واللهيان

وقال سامح شكري، في تصريحات لقناة "العربية" السعودية، منذ قليل، إنه بحث مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات. 

تفاصيل لقاء وزيري خارجية مصر وإيران: ناقشا محددات وضوابط العلاقات الثنائية

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واستقبل سامح شكري، أمس الأربعاء، نظيره الإيراني داخل مقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك. 

وتطرق اللقاء إلى محددات وضوابط العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، كما بحثا عدة ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. 

إيران مصر وزير الخارجية سامح شكري لقاء شكري واللهيان الامم المتحدة

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