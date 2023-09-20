الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

وزير الخارجية يلتقى نظيره الإيرانى بمقر بعثة مصر فى الأمم المتحدة (صور)

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإيراني

التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. 

لقاء وزير الخارجية ونظيره الإيراني

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة X، صورا للقاء وزيري خارجية مصر وإيران. 

لقاء شكري واللهيان في مقر بعثة مصر بالأمم المتحدة 

وقال متحدث الخارجية: "وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة". 

لقاء وزيرا خارجية مصر وإيران

وعقد وزير الخارجية سامح شكري عدة لقاءات مكثفة مهمة على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أبرزها لقاء نظرائه من بريطانيا وكندا والنرويج وأوغندا وإيطاليا، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات والفعاليات خلال أعمال تلك الدورة. 

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