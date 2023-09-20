وزير الخارجية يلتقى نظيره الإيرانى بمقر بعثة مصر فى الأمم المتحدة (صور)
التقى وزير الخارجية سامح شكري، منذ قليل، نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة X، صورا للقاء وزيري خارجية مصر وإيران.
وقال متحدث الخارجية: "وزيرا خارجية مصر و إيران يلتقيان الآن بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة".
وعقد وزير الخارجية سامح شكري عدة لقاءات مكثفة مهمة على هامش أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أبرزها لقاء نظرائه من بريطانيا وكندا والنرويج وأوغندا وإيطاليا، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات والفعاليات خلال أعمال تلك الدورة.