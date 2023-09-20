الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

على هامش "الأمم المتحدة".. وزير الخارجية ونظيره الأوغندى يبحثان تعزيز التعاون الإقليمى

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأوغندي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع وزير خارجية أوغندا جيجي أودونجو، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وفى تصريح للسفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وأهمية العمل على تعزيز أواصر التعاون وترفيع مستوى التنسيق في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

وزير الخارجية ونظيره الأوغندي 

وأكد الوزير شكري اهتمام مصر بدفع قطار التنمية في أوغندا والدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون الإقليمي لا سيما في ضوء استضافة كمبالا لقمتي عدم الانحياز وتعاون الجنوب جنوب لمجموعة 77 والصين خلال شهر ديسمبر 2023. 

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التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية 

وقد اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل وتكثيف التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية محل اهتمام البلدين، بالإضافة إلى تبادل التأييد فيما يتعلق بالترشيحات الدولية للبلدين.

وأردف السفير أحمد أبوزيد بأن الوزيرين تطرقا أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حيث تم التباحث حول المستجدات على الساحة السودانية

واستعرض شكري مسار دول جوار السودان الذي يحظى بمشاركة شاملة من دول الجوار المباشر الأكثر تأثرًا من تداعيات الأزمة السودانية، ومدعومًا أيضًا من كافة الأطراف الفاعلة في السودان، متناولًا مخرجات اجتماع دول جوار السودان الذي عقد أمس وأهم الجهود المبذولة لبلورة رؤية منسقة ومقاربة مشتركة لحلحلة الأزمة والحد من امتداد آثارها على المنطقة ككل.

دعم مصر لتنمية أوغندا 

من جانبه، أعرب المسئول الأوغندي عن سعادته بهذا اللقاء مبديًا رغبته في زيارة مصر في أقرب فرصة. 

وثمّن العلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع البلدين، معربًا عن تقديره للدعم المصري المستمر لجهود التنمية في أوغندا، لا سيما الدعم الفني والدورات التدريبية والمنح الدراسية التي تقدمها مصر في مختلف المجالات لبناء القدرات الأوغندية. 

وأضاف أن بلاده تتطلع إلى دفع أطر التعاون مع مصر على كافة الأصعدة والاستفادة من القدرات المتوفرة لدى أوغندا، لا سيما في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، وقدرات مصر وإمكانياتها فى مجالات الرى والتكنولوجيا، مؤكدًا أن مصر تمثل أهمية كبيرة لأوغندا مثلما تمثل بلاده لمصر.

وزير الخارجية الامم المتحدة لقاء وزير الخارجية اوغندا مصر

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