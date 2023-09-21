الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد منفذ طابا البرى خلال جولته بجنوب سيناء

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية

تفقد د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومرافقوه منفذ طابا البري حيث بدأ بمشاهدة عرض تقديمي عن خطة تطوير المنفذ البري المُخطط تنفيذها خلال الشهر الجاري التي تشمل تطوير مبنيين هما: صالتي السفر والوصول، عبر زيادة "كونترات" الجوازات لتصبح 5 "كونترات" لعدد 10 ضُباط جوازات بدلاً من "كونترين" لعدد 4 ضُباط جوازات فقط في كل صالة.

وقال وزير النقل إن هذا المنفذ يعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجستي طابا/ العريش ضمن الممرات اللوجستية التى دشّنَها الرئيس السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية في يونيو 2023، التي يأتي تنفيذها في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجيستيات.

أوضح اللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة، أن خطة التطوير تشمل زيادة مساحة مبني التفتيش الأمني لأجهزة "إكس راي" لاستيعاب جهازين بدلاً من جهاز واحد؛ لمضاعفة القدرة الاستيعابية، كما تتضمن خطة التطوير توفير خدمة تشغيل 4 سيارات جولف لخدمة العابرين، إضافة إلى إنشاء مجموعة مبان جديدة هى: مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 300 متر؛ لتقديم خدمة مميزة للقادمين وصالة انتظار وخدمة الجوازات وجمارك، وبنك، وحمامات، ومبني صالة السيارات في اتجاه السفر على مساحة 252 م2؛ لتسهيل حركة السيارات، ومبني للأسواق الحرة علي مساحة 60 م2، ومحلات ومكاتب سياحية في اتجاهي السفر والوصول، ومظلات بطول 200 م موزعة علي مختلف الأماكن التي يتردد عليها عابرو المنفذ.

أشار رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة إلى أن هذا الممر سيخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا للعريش، ويربط البحر المتوسط  بالبحر الأحمر ما يُمثل أهمية إقتصادية كبيرة، كما أنه يُعد ممرا لوجستيا يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية من خلال خط السكة الحديد الذى يربط شرق بورسعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كم تقريبا، مشيرًا إلى أن هذا الممر اللوجستى العريش- طابا سيتم مده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق؛ لأن هذا الممر جزء من طريق النقل العربى، الذى سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الإفريقية.

أضاف رئيس مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية والجافة أن القيادة السياسية أولت المنافذ البرية اهتماما كبيرا ومنها منفذ طابا البري حيث يأتي تطوير المنفذ في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة الموانئ البرية وتقديم أفضل خدمة للقادمين والمغادرين من خلالها، ولتعبر عن مكانة مصر الحضارية في محيطها العالمي، خاصة أن منفذ طابا البري يعد بوابة مصر الشرقية للمناطق السياحية في مدن (شرم الشيخ – دهب – نويبع)، لافتا الى أنه سبق الانتهاء من تطوير ميناء السلوم البري علي الحدود المصرية الليبية تطويراً شاملاً وتطوير موانئ قسطل وآرقين علي الحدود المصرية السودانية بشكل مستمر.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء منفذ طابا البري وزير النقل مجلس إدارة هيئة الموانئ البرية

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