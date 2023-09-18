الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

الجولة
الجولة

واصل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مختلف قطاعات النقل.

وقام الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بمتابعة أعمال إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، والتي بلغت نسبة تنفيذها 77%، ويقوم بتفيذها  تحالف شركات وطنية مصرية وأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس بتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلي والدولي في مشروعات وزارة النقل.

وتفقد الوزير أعمال إنشاء أرصفة المحطة التي يبلغ أطوالها  1100 م طولي، وأعمال تكريك الممر الملاحي، التي يتم تنفيذها للوصول بالغاطس إلى 17م، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة، وحيث تتمتع المحطة بوجود ظهير خلفي بمساحة إجمالية تصل إلى 810 آلاف متر مربع، يسمح بتداول البضائع العامة والحاويات والتمدد المستقبلى وإقامة مناطق صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.

وزير النقل يتفقد مواقع العمل بالخط الثاني للقطار الكهربائي "أكتوبر-أبوسمبل"

 المشروع أحد أهم المشروعات القومية 

 ووجه الوزير بتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية المشروع، الذي يعتبر أحد أهم المشروعات القومية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا، وحيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل، وحيث تعتبر المحطة بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وستساهم في خدمة كل الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة  أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء وجذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع وبما يساهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا في أسيوط – أسوان – الأقصر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب كما ستساهم في  زيادة الدخل القومي.

وفي لقائه مع العاملين بالمشروع وجه الوزير الشكر للشركات الوطنية المصرية المتخصصة المنفذه للمشروع ولكل الشركات العاملة في المشروعات القومية مشيرا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها مثل مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، بالإضافة إلى مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع (قنا /الغردقة /سفاجا) ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر، وستساهم في خدمة الحركة السياحية ونقل الركاب والبضائع لافتا إلى أن ميناء سفاجا سيصبح ميناء عالميا، كما وجه الشكر لكل العاملين بهيئات وشركات وزارة النقل لما يبذلونه من جهد كبير في تنفيذ المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها، والتي تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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وزير النقل يتفقد جاهزية محطة قطارات صعيد مصر للافتتاح الرئاسي

جدير بالذكر، أنه قد تم التوقيع بالأحرف الأولى على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة، وحيث يمثل هذا العقد بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

هذا وسيتم إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بمساحة ٤٣٠ ألف متر مسطح، وكذلك إنشاء عدد ٢ منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة ٤٢٠ ألف متر مسطح ومساحة ٤٦٠ ألف متر مسطح.

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