وزير النقل يتفقد جاهزية محطة قطارات صعيد مصر للافتتاح الرئاسي

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة جاهزية محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة للافتتاح الرئاسي خلال الفترة القادمة، بدأت بمتابعة جاهزية مبنى المحطة الرئيسي المقام على مساحة 31.000 م2 والذي يتكون من دور بدروم سيستخدم كجراج بسعة 250 عربة ودور أرضى ‏يحتوى على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول - الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطه ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثاني للمحطة والذي يشمل ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتابع الوزير، خلال جولته في المبنى الرئيسي للمحطة من حيث (تأثيث المكاتب الإدارية وأماكن خدمة العملاء والاستعلامات، و مخطط حركة سير الركاب بالمحطة سواء من المدخل الرئيسي أو من الأنفاق للوصول إلى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب).

كما تم متابعة جاهزية نفقين سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور نفقي سيارات ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة وكذلك جاهزية أرصفة المحطة المحتلفة وحيث يشتمل المبنى عَلِى (6) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي جهة محور الفريق كمال عامر بالإضافة إلى ‏سكك حوش المحطة ‏و ترتبط سكك الورش بالسكك الطوالي‏ ( أسوان/اسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد ٨٩ مفتاحا.

وشاهد وزير النقل عدد من قطارات السكك الحديدية القادمة من الوجه البحري الى الوجه القبلي والعكس عبر المحطة كما تم تفقد المبانى الخدمية لهيئة سكك حديد مصر وكذلك جاهزية ورشة صيانة عربات القطارات ‏والتي تشمل 12 سكة ‏ بالاضافة الى ورشة صيانة الجرارات والتي تشمل ٦ سكك لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.

وزير النقل: المحطة عند افتتاحها ستكون ذات مستوى عالمي تقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب

وخلال الجولة، تم استعرض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بمحطة سكك حديد صعيد مصر والتي تشمل إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع (1100) عربة طبقا للاشترطات العامة والتي راعت فصل حركة السيارات الملاكي التي ستتردد على الجراج متعدد الطوابق عن حركة النقل الجماعي لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة، واستغلال المنطقة أسفل محور 26 يوليو الجديد كمواقف للحافلات يسع حوالي (20) أتوبيسا وكذلك ربط مداخل موقف الحافلات والجراج متعدد الطوابق بالطرق المحيطة بأرض كل من (موقف الحافلات – الجراج متعدد الطوابق).